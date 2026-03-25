Орлов объяснил успешность Семака в «Зените»

Комментатор Геннадий Орлов ответил, почему Сергею Семаку удается успешно работать на посту главного тренера «Зенита».
«Тренер должен быть обучен. Вот Семак чем берeт: во-первых, он обучался. Но ещe у него были хорошие наставники.
При Спаллетти, я помню, Семак все конспекты писал. Именно Спаллетти, когда его отстранили, сказал Миллеру, кого поставить в «Зенит», – заявил Орлов.
- Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года У него контракт до лета 2030-го.
- Петербуржцы идут вторыми в РПЛ с 48 очками в 22 турах. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 1 балл.
- До этого они выиграли 6 из 7 розыгрышей Премьер-лиги.
- У Семака самая большая зарплата среди всех тренеров РПЛ – 285 миллионов рублей ежегодно.
