Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орлов объяснил успешность Семака в «Зените»

25 марта, 21:18
4

Комментатор Геннадий Орлов ответил, почему Сергею Семаку удается успешно работать на посту главного тренера «Зенита».

«Тренер должен быть обучен. Вот Семак чем берeт: во-первых, он обучался. Но ещe у него были хорошие наставники.

При Спаллетти, я помню, Семак все конспекты писал. Именно Спаллетти, когда его отстранили, сказал Миллеру, кого поставить в «Зенит», – заявил Орлов.

  • Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года У него контракт до лета 2030-го.
  • Петербуржцы идут вторыми в РПЛ с 48 очками в 22 турах. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 1 балл.
  • До этого они выиграли 6 из 7 розыгрышей Премьер-лиги.
  • У Семака самая большая зарплата среди всех тренеров РПЛ – 285 миллионов рублей ежегодно.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Орлов Геннадий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
шахта Заполярная
1774465139
Флюгер, блин.
Ответить
алдан2014
1774492093
У Спалетти несомненно было чему учиться.
Ответить
Бумбраш
1774495851
Помогли ли те конспекты,когда на сырожу латиносы буй ложили? -Помогла бездонная кормушка газпрёма,из которой милер осыпал латиносов баблом.вот и весь сказ .успешность семака -это наличие милера с бездонным корытом ,админресурс и своих людях во всех структурах рфс
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 