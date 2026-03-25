  • Стала известна позиция Вагнера Лава по получению российского гражданства

Стала известна позиция Вагнера Лава по получению российского гражданства

25 марта, 19:18
4

Эвандро Феррейра, агент экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лава, ответил, рассматривает ли бразилец вариант с получением гражданства РФ.

– Не хотел бы Вагнер Лав получить российский паспорт?

– Пока мы еще не знаем, какой путь выберет Вагнер, но это был бы хороший вариант.

  • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе «армейцев».
  • С ЦСКА Вагнер Лав трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок России, четыре раза становился обладателем Суперкубка России, один раз взял Кубок УЕФА.
  • В топ-5 лиг Европы Вагнер Лав выступал только за один клуб – за «Монако» в 2016 году. В чемпионате Франции нападающий провел 12 встреч, отметился четырьмя забитыми мячами.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вагнер Лав
Комментарии (4)
Бумбраш
1774460746
А что хорошего в этом варианте и для кого он хороший?
Ответить
Mitrii
1774461452
А на каком основании он получит паспорт? Опять выдаем незаменимым специалистам паспорта, хоть Вагнер Лав и легенда нашего футбола и точно останется в его истории.
Ответить
VVM1964
1774463581
А с какой целью ?...
Ответить
PAREVG.
1774466875
Зачем и на каком основании этому мартыхаю Российский паспорт? Его место на пальме, вот пускай на ней и сидит...
Ответить
