Стала известна позиция Вагнера Лава по получению российского гражданства

Эвандро Феррейра, агент экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лава, ответил, рассматривает ли бразилец вариант с получением гражданства РФ.
– Не хотел бы Вагнер Лав получить российский паспорт?
– Пока мы еще не знаем, какой путь выберет Вагнер, но это был бы хороший вариант.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе «армейцев».
- С ЦСКА Вагнер Лав трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок России, четыре раза становился обладателем Суперкубка России, один раз взял Кубок УЕФА.
- В топ-5 лиг Европы Вагнер Лав выступал только за один клуб – за «Монако» в 2016 году. В чемпионате Франции нападающий провел 12 встреч, отметился четырьмя забитыми мячами.
