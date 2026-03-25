Беременная жена Карпина выложила новые фото: «Самая женственная версия меня»

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, выложила в телеграм-канале новые фотографии.
Она показала себя беременную и подписала: «Самая женственная версия меня».
Карпина сообщила о беременности 8 марта, написав: «Наконец-то можем поделиться нашим маленьким большим секретом. Самый главный подарок к 8 марта сегодня бьeтся под моим сердцем».
- Карпин женился на Дарье в 2017 году. Они знакомы с детства Дарьи, которое проходило в Эстонии – на родине Карпина.
- У пары две общих дочери.
- Помимо них у Карпина есть еще три дочери, а у Дарьи – одна.
