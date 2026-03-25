Карпин – о «Динамо»: «Таких ошибок больше не будет»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признал ошибочным свое решение возглавить «Динамо» прошлым летом.

«Не было бы даже вариантов [совмещения], если сборная играла бы в официальных матчах. Была бы сборная, и всe. Так как сборная находится в нынешней ситуации, такая возможность, я думал, что есть.

Я ошибался? Возможно. Скорее всего. И что? Ну, ошибался. Что теперь? Ну, ошибся, допустим.

«Валерий Георгиевич, вы ошиблись, что пошли в «Динамо»?.. Я говорю: «Да, ошибся». Тебе спокойнее становится? Ты расслабился?

Таких ошибок больше не будет. Будут другие ошибки», – сказал Карпин.