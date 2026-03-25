Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Карпин – о «Динамо»: «Таких ошибок больше не будет»

25 марта, 19:50
8

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признал ошибочным свое решение возглавить «Динамо» прошлым летом.

«Не было бы даже вариантов [совмещения], если сборная играла бы в официальных матчах. Была бы сборная, и всe. Так как сборная находится в нынешней ситуации, такая возможность, я думал, что есть.

Я ошибался? Возможно. Скорее всего. И что? Ну, ошибался. Что теперь? Ну, ошибся, допустим.

«Валерий Георгиевич, вы ошиблись, что пошли в «Динамо»?.. Я говорю: «Да, ошибся». Тебе спокойнее становится? Ты расслабился?

Таких ошибок больше не будет. Будут другие ошибки», – сказал Карпин.

  • 17 ноября тренер покинул «Динамо» по собственному желанию.
  • При нем столичная команда завершила первый круг на 10-м месте в РПЛ.
  • Статистика Карпина: 8 побед, 7 ничьих и 7 поражений в 22 матчах.

Еще по теме:
У Бубнова есть вопросы к составу сборной России на мартовские матчи 5
Беременная жена Карпина выложила новые фото: «Самая женственная версия меня» 1
Быстров предъявил претензии Карпину из-за состава сборной России 8
Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1774457991
Уходи из сборной
Ответить
NewLife
1774458019
"Ну, и ?"
Ответить
Desma
1774459291
Это всё проклятые деньги не дают покоя.......
Ответить
Fju-2
1774459306
Как говорил классик: "Я ошибся, я могу один раз ошибиться?"
Ответить
Semenycch
1774460257
"Я ошибался? Возможно. Скорее всего. И что? Ну, ошибался. Что теперь? Ну, ошибся, допустим." Многие люди вынуждены зарабатывать на жизнь тяжелым трудом. Ошибки, в некоторых профессиях, обходятся очень дорого. Военные, промышленные альпинисты, шахтеры, металлурги, испытатели авто, спортсмены в некоторых видах спорта и прочее. А этот скот даже стыда не испытывает! Недопустимо, чтобы такое существо возглавляло главную команду страны!
Ответить
Бумбраш
1774460511
Грязьпром утопил в море докуялиарды и что? Даже ошибку никто не признал.а эта ошибка для страны более серьезная,чем работа Валеры в Динамо
Ответить
mutabor0992
1774466940
Ошибка это ты Валерик!
Ответить
Vitaga
1774506715
Карпин в целом тренер неплохой. только уровень его - Ростов.или лучшая лига мира.
Ответить
Главные новости
Глебов высказался об отстранении Мойзеса
13:58
Амарал назвал лучший несостоявшийся трансфер «Спартака»
13:52
1
Кисляк сказал, на чьей он стороне в конфликте в ЦСКА
13:24
1
Тренер сборной Мали оценил шансы России на победу в Кубке Африки
13:16
2
Де Дзерби получил новое предложение от «Тоттенхэма»
12:57
1
Кисляк отреагировал на назидание Сперцяна после слов, что «Краснодар» не умеет проигрывать
12:46
5
Быстров оценил шансы Глушенкова перейти в европейский клуб
12:34
Энрике хочет покинуть «Зенит»
12:10
18
Титов высказался о становлении «Спартака» при Карседо
11:58
8
ФотоРПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока марта
11:46
Все новости
Все новости
Мостовой отреагировал на желание Луиса Энрике покинуть «Зенит»
14:17
Титов оценил дебют 16-летнего игрока в «Спартаке»
13:45
Валуев оценил запрет на пиво на стадионах в России
13:10
2
Кисляк отреагировал на назидание Сперцяна после слов, что «Краснодар» не умеет проигрывать
12:46
5
Быстров оценил шансы Глушенкова перейти в европейский клуб
12:34
Энрике хочет покинуть «Зенит»
12:10
18
Титов высказался о становлении «Спартака» при Карседо
11:58
8
ФотоРПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока марта
11:46
Баженов отреагировал на слова Соболева о «паразитах» в «Спартаке»
11:13
13
Глушенков: «Ничего не хочу в себе менять»
10:41
11
Бонгонда может вернуться в свой бывший чемпионат
10:32
4
Быстров: «Агкацеву не стоит переходить в «Монако», если «Реал» позовeт, тогда есть смысл уезжать»
10:11
12
Стало известно, какую позицию хочет усилить ЦСКА летом
09:44
3
Мелкадзе: «Я схож с Кордобой в игре спиной к воротам»
09:26
3
Тарханов не признал Вагнера Лава лучшим легионером в истории РПЛ
09:06
7
Генич высказался о конфликте между Мойзесом и Челестини
08:55
5
Дьяков назвал клуб РПЛ с лучшим менеджментом
08:30
1
Гурцкая объяснил, почему в «Зените» «разброд и шатания»
Вчера, 23:50
1
ВидеоДиректор «Спартака» приехал на матч на «Москвиче»
Вчера, 23:11
16
Канчельскис оценил матерную речь Карпина
Вчера, 22:31
3
ФотоОпределен лучший игрок «Спартака» в марте
Вчера, 22:11
3
Литвинов заявил о багаже Станковича в «Спартаке»
Вчера, 21:59
5
Участие Сперцяна в матче с «Зенитом» под вопросом
Вчера, 21:54
3
Гурцкая прокомментировал потенциальное возвращение Дзюбы в «Спартак»
Вчера, 21:36
6
Губерниев проанализировал матерную речь Карпина
Вчера, 20:57
2
Реакция зенитовца Дурана на проигрыш конкуренции Соболеву
Вчера, 20:40
10
«Спартак» просматривает Тикнизяна
Вчера, 20:13
21
Митрюшкин объяснил, чем Карпин крут как тренер
Вчера, 19:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 