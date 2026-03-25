Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в российской Премьер-лиге.
Больше всех подорожал зимний новичок «Зенита» Джон Джон – с 11 до 16 миллионов евро.
На 2 миллиона увеличилась стоимость зенитовца Педро, динамовца Бителло и армейца Кирилла Глебова.
Топ-10 самых подорожавших футболистов РПЛ выглядит так:
- Джон Джон («Зенит») – 16 млн евро (плюс 5 млн);
- Педро («Зенит») – 17 млн евро (плюс 2 млн);
- Бителло («Динамо») – 14 млн евро (плюс 2 млн);
- Кирилл Глебов (ЦСКА) – 10 млн евро (плюс 2 млн);
- Максим Воронов (ЦСКА) – 2 млн евро (плюс 1,3 млн);
- Александр Соболев («Зенит») – 6 млн евро (плюс 1 млн);
- Николас Маричаль («Динамо») – 5 млн евро (плюс 1 млн);
- Брайан Хиль («Балтика») – 3,5 млн евро (плюс 700 тыс);
- Владислав Саусь («Спартак») – 2,5 млн евро (плюс 700 тыс);
- Игорь Дмитриев («Спартак») – 3,5 млн евро (плюс 500 тыс).
Источник: Transfermarkt