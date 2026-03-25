Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Топ-10 самых подорожавших футболистов РПЛ

25 марта, 20:10
8

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в российской Премьер-лиге.

Больше всех подорожал зимний новичок «Зенита» Джон Джон – с 11 до 16 миллионов евро.

На 2 миллиона увеличилась стоимость зенитовца Педро, динамовца Бителло и армейца Кирилла Глебова.

Топ-10 самых подорожавших футболистов РПЛ выглядит так:

  1. Джон Джон («Зенит») – 16 млн евро (плюс 5 млн);
  2. Педро («Зенит») – 17 млн евро (плюс 2 млн);
  3. Бителло («Динамо») – 14 млн евро (плюс 2 млн);
  4. Кирилл Глебов (ЦСКА) – 10 млн евро (плюс 2 млн);
  5. Максим Воронов (ЦСКА) – 2 млн евро (плюс 1,3 млн);
  6. Александр Соболев («Зенит») – 6 млн евро (плюс 1 млн);
  7. Николас Маричаль («Динамо») – 5 млн евро (плюс 1 млн);
  8. Брайан Хиль («Балтика») – 3,5 млн евро (плюс 700 тыс);
  9. Владислав Саусь («Спартак») – 2,5 млн евро (плюс 700 тыс);
  10. Игорь Дмитриев («Спартак») – 3,5 млн евро (плюс 500 тыс).

Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Рейтинг Спартак Балтика ЦСКА Динамо Зенит Соболев Александр Дмитриев Игорь Маричаль Николас Глебов Кирилл Саусь Владислав Педро Бителло Джон Джон Воронов Максим Хиль Брайан
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1774459284
Список неликвида можете не показывать, там весь спартак.
Ответить
Император 1
1774459526
За что Джон Джон так подорожал
Ответить
ziborock
1774461433
Два питерских лавочника на 1 и 2 месте списка!)))
Ответить
ziborock
1774461608
А Иван Иванов хорош! Забил гол Оренбургу, и хоть игру проиграли, но он 5 лямов в цене прибавил!)))
Ответить
рылы
1774473389
тупым хрякам неведомо, что подорожание он устроил себе ещё в бразилии, но на тот момент ценники ещё не обновили.
Ответить
СПОРТ 21 века
1774512202
За что Воронов подорожал? Что он такого сделал в ЦСКА? В красивых кружевных трусах посидел на лавке, сделал пару селфи? Тот же Хиль гораздо больше сделал для Балтики и подорожал всего на 700 тысяч евро. Неудивительно, что, когда к Балтике обращаются за игроками, она как бы повышает цену. На самом деле она трезво оценивает свой товар. К примеру, Саусь (3,5 млн евро) на тот момент так и должен был стоить. Хиль по логике сейчас должен стоить не меньше 5. И, думается, летом Балтика так и будет за него просить (если не 7), если кто-то к ней придёт за ним. А чем он хуже лучших напов РПЛ, за которых отдают по 10-12 млн евро? Молодой качественный футболист с хорошей техникой, которому не требуется много моментов для реализации. Забил ЦСКА победный мяч буквально из ничего. Этот парень точно должен должен стоить хороших денег. И если Балтика на него установит ценник в два раза больше рыночной стоимости, это будет абсолютно логично...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 