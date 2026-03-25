Галактионов может уйти из «Локомотива» в другой московский клуб

Будущее Михаила Галактионова на посту главного тренера «Локомотива» находится под вопросом.

По окончании сезона-2025/26 руководство московского клуба может устроить чистку в спортивном блоке и тренерском штабе.

Генеральный директор «Локо» Борис Ротенберг хотел сделать это еще зимой, но тогда процесс заблокировал председатель правления Юрий Нагорных. Летом он покинет занимаемую должность в связи с истечением срока контракта.

Если Галактионов уйдет, то «Локомотив», вероятно, возглавит тренер молодежной команды Дмитрий Хохлов. Вместе с ним в основу будут переводить игроков молодежки, поскольку для стабилизации финансового положения клубу нужно продать нескольких лидеров.

При этом сам Галактионов может оказаться в «Динамо» вместе с Нагорных. Такой вариант вероятен, если бело-голубые неудачно выступят весной под руководством Ролана Гусева.

Выкупить тренера у «Локомотива» можно за шесть его месячных окладов – около 42 миллионов рублей.