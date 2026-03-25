Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  Галактионов может уйти из «Локомотива» в другой московский клуб

Галактионов может уйти из «Локомотива» в другой московский клуб

25 марта, 19:40
4

Будущее Михаила Галактионова на посту главного тренера «Локомотива» находится под вопросом.

По окончании сезона-2025/26 руководство московского клуба может устроить чистку в спортивном блоке и тренерском штабе.

Генеральный директор «Локо» Борис Ротенберг хотел сделать это еще зимой, но тогда процесс заблокировал председатель правления Юрий Нагорных. Летом он покинет занимаемую должность в связи с истечением срока контракта.

Если Галактионов уйдет, то «Локомотив», вероятно, возглавит тренер молодежной команды Дмитрий Хохлов. Вместе с ним в основу будут переводить игроков молодежки, поскольку для стабилизации финансового положения клубу нужно продать нескольких лидеров.

При этом сам Галактионов может оказаться в «Динамо» вместе с Нагорных. Такой вариант вероятен, если бело-голубые неудачно выступят весной под руководством Ролана Гусева.

Выкупить тренера у «Локомотива» можно за шесть его месячных окладов – около 42 миллионов рублей.

Источник: «ЭкСпорт Клипина»
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Галактионов Михаил
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1774458224
отличный тренер. Лишнего не говорит, не понтуетсья, нос не задирает. Будет потеря для паровоза. РЖД не даёт на трансферы, для нынешнего состава , Локо даже очень. Семака в Локо поставь ничего не поменяется, так же как и Галактуса в зенит. Все дело в адекватности скаутов. Вон нашему оглоеду дали волю, купил шлак, еще и жену привел баран, умничать. единственный клуб, кому я симпатию проявляю
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 