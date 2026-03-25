Карпин прокомментировал результаты «Динамо» после зимней паузы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил успешный старт «Динамо» в весенней части сезона.

Бело-голубые выиграли 4 матча подряд с общим счетом 14:3.

После этого они потерпели два поражения кряду – от «Спартака» (0:1) и «Зенита» (1:3).

«Тоже не удивляет. Я когда уходил, сказал, что у «Динамо» будет всe хорошо. После зимней паузы все игроки восстановятся, все игроки наберут форму. Условно, допустим, если конкретно, будет Тюкавин, будут ещe игроки, все будут, все вернутся.

Не будет, как это было. Опять же, сейчас опять ты меня вытягиваешь на разговор. Я не буду про это говорить. Я не ищу себе оправданий и не хочу про это говорить.

Я всe знаю, как я считаю, опять же, кто где ошибся и кто в чeм виноват», – сказал Карпин.