Канчельскис высказался о невызове Соболева в сборную России

Андрей Канчельскис оценил форму нападающего «Зенита» Александра Соболева и порассуждал о том, что его не пригласили в сборную России на мартовские матчи.

«Только главный тренер сборной [Валерий Карпин] сможет объяснить, почему Соболева нет в составе. Если он будет забивать голы, играть в основном составе, то к нему придeтся присмотреться.

Всe будет зависеть от Соболева. В «Зените» он сейчас приносит пользу, забивает, команда выигрывает. Пока всe положительно. Посмотрим, как он будет играть после паузы, потому что она не всегда идeт на пользу футболистам.

Что касается поведения Соболева, то многое зависит от клуба и что прописано в контракте. В каждой команде это есть, прописаны штрафы.

Думаю, пару штрафов ему прилетело. Но Соболев имеет право высказываться, каждый может говорить своe мнение.

По поводу дисциплины надо спрашивать у клуба, который должен разговаривать с футболистом», – заявил Канчельскис.