  • Канчельскис высказался о невызове Соболева в сборную России

Канчельскис высказался о невызове Соболева в сборную России

25 марта, 21:47
4

Андрей Канчельскис оценил форму нападающего «Зенита» Александра Соболева и порассуждал о том, что его не пригласили в сборную России на мартовские матчи.

«Только главный тренер сборной [Валерий Карпин] сможет объяснить, почему Соболева нет в составе. Если он будет забивать голы, играть в основном составе, то к нему придeтся присмотреться.

Всe будет зависеть от Соболева. В «Зените» он сейчас приносит пользу, забивает, команда выигрывает. Пока всe положительно. Посмотрим, как он будет играть после паузы, потому что она не всегда идeт на пользу футболистам.

Что касается поведения Соболева, то многое зависит от клуба и что прописано в контракте. В каждой команде это есть, прописаны штрафы.

Думаю, пару штрафов ему прилетело. Но Соболев имеет право высказываться, каждый может говорить своe мнение.

По поводу дисциплины надо спрашивать у клуба, который должен разговаривать с футболистом», – заявил Канчельскис.

  • Соболев забил три мяча в трех последних матчах «Зенита» в РПЛ.
  • Всего в сезоне-2025/26 он провел 29 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.
  • У Соболева 14 матчей за сборную России, шесть голов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Динамо Бр Зенит Россия Соболев Александр Канчельскис Андрей
Комментарии (4)
andrei-sarap-yandex
1774465084
МЕЛКАДЗЕ лучше чем СОБОЛЕВ ???? БРЕХНЯ
Хулиганин
1774465826
Видимо не за горами чемпионат по водным видам спорта. В сборную по прыжкам в воду попал.
Strige
1774472358
Говорят дельфинарий предложил за него хорошие деньги ))
алдан2014
1774491914
Что бы в сборную ездить,надо с головой дружить мало-мало. Зачем Карпину сей геморрой
