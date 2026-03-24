Орлов похвалил Семака: «Дождались, слава богу!»

Комментатор Геннадий Орлов был приятно удивлен игрой «Зенита» против «Динамо» в гостевом матче 22-го тура РПЛ.

Петербуржцы победили на «ВТБ Арене» со счетом 3:1.

Александр Соболев и Максим Глушенков забили сами и ассистировали друг другу, также отличился Джон Джон.

«Зенит» остался на втором месте в таблице РПЛ с 1-очковым отставанием от лидирующего «Краснодара».

«Наконец-то Сергей Семак всю критику [услышал]. Нет поперечных передач, в основном вертикальные, вперeд. Желание, борьба, Глушенков.

Соболев на 30 процентов прибавил. С приходом Дурана он стал лучше, чем был. В матче с «Динамо» он играл так, как играл лучшие матчи за «Спартак». До этого он ведь хуже играл.

Ну и слава богу! Дождались! Но впереди ещe большие задачи», – сказал Орлов.