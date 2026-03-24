Радимов прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо»

Владислав Радимов поделился впечатлениями от игры «Зенита» против «Динамо» в гостевом матче 22-го тура РПЛ.

Петербуржцы победили на «ВТБ Арене» со счетом 3:1.

Александр Соболев и Максим Глушенков забили сами и ассистировали друг другу, также отличился Джон Джон.

«Зенит» остался на втором месте в таблице РПЛ с 1-очковым отставанием от лидирующего «Краснодара».

– Похоже, перестало лихорадить «Зенит», который в этом туре блестяще обыграл в Москве «Динамо». Кадровые потери бело-голубых в лице Рубенса и Осипенко сказались?

– Вообще мне показалось, что в этом матче «Динамо» было самым нерешительным на всем этом отрезке после рестарта.

В прошлых матчах они были какие-то злые, даже наглые. А сейчас эта наглость пропала, «Зенит» их просто подавил своей агрессией. А сделать что-то сверхъестественное они не смогли.

– А у «Зенита» эта агрессия откуда? Петербуржцы и в кубке с Махачкалой как-то невнятно сыграли, да и в прошлом туре со «Спартаком» не сказать, что агрессивно...

– С таким составом, с такими игроками, которые уже многого достигли, «Зенит» все равно станет «Зенитом», к которому мы привыкли. Это понятно.

Если мы посмотрим котировки букмекеров, то все равно он главный фаворит чемпионской гонки. Так что все было делом времени.

Да, осечки бывают. Да, новые игроки, тот же Джон Джон. А вы вспомните, сколько Малком привыкал.

Кстати, очень хорошо, что в игре с «Динамо» Джон Джон забил этот гол – это здорово поможет ему с адаптацией, с уверенностью. Тем более, в таком матче. И забил он здорово, именно ударил головой в «девятку», это было классно.