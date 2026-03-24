Вагнеру Лаву отказали в статусе легенды ЦСКА

24 марта, 22:56
4

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин не стал относить Вагнера Лава к числу клубных легенд.

Сегодня стало известно, что бразильский нападающий завершает карьеру в 41 год.

«Мне не нравится слово легенда. Для меня легенды, например, – это Бобров, Федотов, Шестернeв, Акинфеев, Копейкин.

Вагнер Лав – супер футболист, крутой игрок, один из лучших нападающих в истории РПЛ и ЦСКА, но не легенда! Для меня значение легенды – другое измерение, другая градация.

Сейчас пошла мода называть любого футболиста легендой, сыгравшего больше 100 матчей за клуб. Вагнер однозначно заслужил признание болельщиков, он приносил титулы, забивал важные голы.

Заслуживает ли прощального матча в футболке ЦСКА? Это какая-то медийная история больше. Любая игра, любые проводы интересны для болельщиков. Но это не Федор Черенков, чтобы его провожать с такими почестями.

Закончил карьеру? Надо пожать руку и поблагодарить. Сейчас начинают провожать уже всех подряд. Единственного, кого можно было провожать, это Черенкова. Это народный футболист! Его так и проводили. А делать так для Вагнера... Ну, давайте и Тошича с Красичем так проводим!

Я к таким медиа историям, как бывший футболист, отношусь не очень хорошо. Можно так каждому игроку. Это же затратная история. Надо попрощаться нормально, написать в газетах об этом, нарисовать его на стенке где-то и хватит!» – сказал Гришин.

  • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе «армейцев».
  • С ЦСКА Вагнер Лав трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок России, четыре раза становился обладателем Суперкубка России, один раз взял Кубок УЕФА.
  • В топ-5 лиг Европы Вагнер Лав выступал только за один клуб – за «Монако» в 2016 году. В чемпионате Франции нападающий провел 12 встреч, отметился четырьмя забитыми мячами.

Россия. Премьер-лига ЦСКА Вагнер Лав Гришин Александр
СильныйМозг
1774382984
Легенда ЦСКА это Фернандеш. :)))
PAREVG.
1774390135
Легенда ЦСКА - Акинфеев. А это просто мартыхай, который когда-то играл за ЦСКА...
jerry093
1774415448
не удивлюсь, если этот же человек назовет легендой ******
mab1011
1774416252
"В очередь, с у к и н ы дети". Вагнер - только после Гришина.
