  • Смолов рассказал, что Галицкий запретил делать вратарю «Краснодара» Агкацеву

Смолов рассказал, что Галицкий запретил делать вратарю «Краснодара» Агкацеву

24 марта, 17:40
8

Бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов раскрыл, какие изменения владелец клуба Сергей Галицкий внес в игру голкипера Станислава Агкацева.

«Когда я только пришел в «Краснодар», мы на предсезонке все сборы наигрывали, чтобы Стас [Агкацев] играл ногами. Он действительно классно играет ногами, у него суперпередачи. По игре ногами он лучший российский вратарь, которого я видел.

И в одном из товарищеских матчей он хотел отдать пас опорнику, но мяч перехватили и ему забили гол. Потом был момент, где он из рук выронил мяч.

И он начал переживать, неуверенно чувствовать себя психологически, потому что еще не был основным вратарем, но должен им стать, так как Матвей [Сафонов] уже ушел. Это были последние товарищеские матчи перед официальными играми.

И Сергей Николаевич [Галицкий] совместно с тренером вратарей запретили ему разыгрывать мяч. Я Стаса спрашиваю: «Куда ты бьешь? Почему ты все время бьешь? У тебя же такая передача». Он ответил, что ему запретили разыгрывать.

Я вначале подумал, что это плохо. А потом проанализировал и понял, насколько это крутое решение. Потому что зачем молодому вратарю, у которого нет опыта и уверенности, создавать потенциально момент, где он может в себе усомниться и занервничать. То есть они уберегли его от того, чтобы он оказался в ситуации, где он нервничает.

И сейчас мы видим того Агкацева, про которого говорим, что он лучший вратарь в чемпионате России. Стасик, респект», – сказал Смолов.

  • 24-летний Агкацев – воспитанник «Краснодара».
  • В этом сезоне он пропустил 21 гол в 26 матчах.

Источник: Smol FM
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор Агкацев Станислав Галицкий Сергей
Комментарии (8)
АЛЕКС 58
1774364568
Кафанов будет недоволен
Император 1
1774365593
Кто говорит, что он лучший в РПЛ? Ты или все?
Foxitkuban
1774423480
На данный момент, по всем показателям и статистическим выкладкам, Стас действительно лучший в РПЛ, как бы это не нравилось "Императору 1"))))
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
