  • Мостовой аргументировал, почему Абаскаля нельзя называть специалистом

Мостовой аргументировал, почему Абаскаля нельзя называть специалистом

24 марта, 16:35
4

Александр Мостовой снова напомнил об отсутствии футбольного прошлого у Гильермо Абаскаля.

Сегодня стало известно, что бывшего главного тренера «Спартака» уволили из мексиканского «Атлетико Сан-Луиса».

«Ничего удивительного – я про его способности и талант уже давно все сказал. Так что все по плану.

У нас еще люди его специалистом называют. В какой области он специалист-то? Как он может быть специалистом, если он не играл в футбол?

Это в любой профессии так. Как ты можешь быть музыкантом, если не умеешь играть на музыкальном инструменте? Никак. Так что никакой он не специалист.

А так, мне все равно. Я все сказал еще в первый день, когда его назначили в «Спартак». Это абсурд, но наш футбол этим и отличается», – сказал Мостовой.

  • Абаскаль возглавлял «Атлетико Сан-Луис» с 30 мая 2025 года.
  • Сейчас клуб занимает 12-е место в Клаусуре в чемпионате Мексики, с 11 очками после 12 туров.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Мексика. Лига МХ Витория Гимараеш Атлетико Сан-Луис Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (4)
Дубина
1774359634
Сашка не забывай принимать таблетки...
Цугундeр
1774361113
)) Саня маятник качает. Ща разойдётся. Пока ещё не допёр до темы.))
АлексМак
1774363846
верно
andr45
1774365617
Абаскаль не специалист? Мнение НЕтренера Мостового уважаю)) А кто же тогда по мнению Александра Владимировича Карпин, Ивич, Галактионов, Йоканович и т.д., которых Гильермо обошел в первый же год?) При этом, в основу команды составляли РОССИЙСКИЕ игроки) Селихов — 29 игр, Чернов — 24, Джикия — 26, Литвинов — 25, Денисов — 29, Зобнин — 29, Пруцев — 27, Хлусевич — 26, Литвинов — 25 , Соболев — 26, Зиньковский - 28
