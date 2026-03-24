Мостовой аргументировал, почему Абаскаля нельзя называть специалистом

Александр Мостовой снова напомнил об отсутствии футбольного прошлого у Гильермо Абаскаля.

Сегодня стало известно, что бывшего главного тренера «Спартака» уволили из мексиканского «Атлетико Сан-Луиса».

«Ничего удивительного – я про его способности и талант уже давно все сказал. Так что все по плану.

У нас еще люди его специалистом называют. В какой области он специалист-то? Как он может быть специалистом, если он не играл в футбол?

Это в любой профессии так. Как ты можешь быть музыкантом, если не умеешь играть на музыкальном инструменте? Никак. Так что никакой он не специалист.

А так, мне все равно. Я все сказал еще в первый день, когда его назначили в «Спартак». Это абсурд, но наш футбол этим и отличается», – сказал Мостовой.