Мостовой сказал, как отреагирует на возвращение Абаскаля в РПЛ

Александр Мостовой надеется, что бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль больше не будет работать в чемпионате России.
Сегодня стало известно, что испанца уволили из мексиканского «Атлетико Сан-Луиса».
«Если Абаскаля снова возьмут в РПЛ, я буду удивлен и возмущен. Не надо смешить футбол. Прекращайте!
Есть много заслуженных наших футбольных людей. Не превращайте российский футбол в цирк. Хватит уже», – сказал Мостовой.
- Абаскаль возглавлял «Атлетико Сан-Луис» с 30 мая 2025 года.
- Сейчас клуб занимает 12-е место в Клаусуре в чемпионате Мексики, с 11 очками после 12 туров.
Источник: «Спорт-Экспресс»