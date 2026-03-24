Мостовой сказал, как отреагирует на возвращение Абаскаля в РПЛ

Александр Мостовой надеется, что бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль больше не будет работать в чемпионате России.

Сегодня стало известно, что испанца уволили из мексиканского «Атлетико Сан-Луиса».

«Если Абаскаля снова возьмут в РПЛ, я буду удивлен и возмущен. Не надо смешить футбол. Прекращайте!

Есть много заслуженных наших футбольных людей. Не превращайте российский футбол в цирк. Хватит уже», – сказал Мостовой.