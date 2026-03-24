Бевеев пошутил о третьем подряд вызове в сборную России

Фланговый защитник «Балтики» Мингиян Бевеев притворился, что был не готов к новому приглашению в сборную России.

30-летний футболист дебютировал за национальную команду прошлой осенью.

Он поучаствовал во всех четырех матчах российской сборной в октябре и ноябре.

В этом сезоне на счету Бевеева 1 гол и 3 ассиста в 26 играх за «Балтику».

– А можно мне костюм, а то я парадный бате отдал и футболку тоже. Думал, больше не вызовут.

– Да ладно! Не верил в себя, что ли?!

– Нет, почему. Там уже было за 30, я был на грани.