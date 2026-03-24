Бевеев пошутил о третьем подряд вызове в сборную России

Фланговый защитник «Балтики» Мингиян Бевеев притворился, что был не готов к новому приглашению в сборную России.
- 30-летний футболист дебютировал за национальную команду прошлой осенью.
- Он поучаствовал во всех четырех матчах российской сборной в октябре и ноябре.
- В этом сезоне на счету Бевеева 1 гол и 3 ассиста в 26 играх за «Балтику».
– А можно мне костюм, а то я парадный бате отдал и футболку тоже. Думал, больше не вызовут.
– Да ладно! Не верил в себя, что ли?!
– Нет, почему. Там уже было за 30, я был на грани.
- Сборная России более 4 лет отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.
- В 2025 году команда Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
- В марте будут матчи с Никарагуа и Мали. Они состоятся 27 и 31 марта в Краснодаре и Санкт-Петербурге.
Источник: телеграм-канал сборной России