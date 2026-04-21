Бевеев может сменить клуб в РПЛ

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев летом может перейти в другой клуб.
Сейчас в футболисте заинтересованы два клуба РПЛ.
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста сборной России в 1,5 миллиона евро.
Зимой подписание Бевеева рассматривал «Краснодар». В итоге клуб сделал выбор в пользу Ильи Вахании из «Ростова», который присоединится к «быкам» после окончания сезона.
Осенью сообщалось об интересе к Бевееву со стороны «Локомотива», а в январе переговоры по игроку вел «Ахмат».
- Срок контракта 30-летнего Бевеева с «Балтикой» рассчитан до середины следующего года.
- В этом сезоне он провел за калиниинградцев 28 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
