Бевеев может сменить клуб в РПЛ

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев летом может перейти в другой клуб.

Сейчас в футболисте заинтересованы два клуба РПЛ.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста сборной России в 1,5 миллиона евро.

Зимой подписание Бевеева рассматривал «Краснодар». В итоге клуб сделал выбор в пользу Ильи Вахании из «Ростова», который присоединится к «быкам» после окончания сезона.

Осенью сообщалось об интересе к Бевееву со стороны «Локомотива», а в январе переговоры по игроку вел «Ахмат».