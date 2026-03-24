  • Генич: «Я охреневаю от окончательного состава сборной России»

Генич: «Я охреневаю от окончательного состава сборной России»

24 марта, 18:15
26

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич раскритиковал заявку сборной России на мартовские товарищеские встречи.

Итоговый состав национальной команды на ближайшие матчи из 31 игрока можно посмотреть здесь.

«Насколько же я охреневаю от окончательного состава сборной. Соболев – лучший нападающий последних туров чемпионата. Коля Комличенко не всегда играет, но при этом он в сборной.

Соболев, который неплохо себя проявил, его там нет. Спорно, вызывать – не вызывать, но можно было бы добавить или что-то подкорректировать.

Кривцов в последних матчах – ну просто феерия, просто один из лучших в составе «Краснодара». Ладно, Черников травму получил, но сборная играет в Краснодаре, и из «Краснодара» только Стас Агкацев.

Кривцова можно вызвать, дать ему сыграть в Краснодаре матч. Прекрасно понимаю, что они хотят, наверное, посмотреть на Максима Петрова, и он заслужил своей игрой и результатами, но Кривцов вот сейчас в прайме, тем более матч в Краснодаре», – заявил Генич.

  • Сборная России более 4 лет отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.
  • В 2025 году команда Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
  • В марте будут матчи с Никарагуа и Мали. Они состоятся 27 и 31 марта в Краснодаре и Санкт-Петербурге.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия Мали Никарагуа Генич Константин
Комментарии (26)
Persona_non_Grata
1774366726
"из «Краснодара» только Стас Агкацев" - не за этих быков сейчас вся страна волнуется и переживает !!!...
bset
1774366895
Видимо тренерский штаб смотрит не только на последние матчи перед вызовом.
U+1F596
1774366913
Генич так охреневает как будто сборная России на ЧМ будет играть.Какая там разница кто там в сборной в игре с Никарауга.Гы гы
polt
1774367275
Вообще не интересно, кого там Карпин собирает в сборную на матчи с такими соперниками. Нет у нас сборной, баловство какое то от Карпина.
СильныйМозг
1774367365
Смотреть игру, сейчас, нашей сборной, все равно, что смотреть игры спартака, играет неликвид, смотреть тошно.
Александр-Балашов-google
1774369214
На то ты и Хренич, чтоб охреневать.
subbotaspartak
1774372951
А как наши соперники охренеют...
mab1011
1774375289
У Карпа с Дельфином разные пищевые цепочки- им в одном аквариуме делать нечего.
mutabor0992
1774379264
Не ты один офигеваешь Генка!Особенно с тренера.Как же старается этот горячий эстонский парень!!!
dheheg-fghvcfgghhgfghh@ma
1774440134
Потому что тренера москальские, для них за Питером и Москвой России нет.
