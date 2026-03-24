Генич: «Я охреневаю от окончательного состава сборной России»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич раскритиковал заявку сборной России на мартовские товарищеские встречи.

«Насколько же я охреневаю от окончательного состава сборной. Соболев – лучший нападающий последних туров чемпионата. Коля Комличенко не всегда играет, но при этом он в сборной.

Соболев, который неплохо себя проявил, его там нет. Спорно, вызывать – не вызывать, но можно было бы добавить или что-то подкорректировать.

Кривцов в последних матчах – ну просто феерия, просто один из лучших в составе «Краснодара». Ладно, Черников травму получил, но сборная играет в Краснодаре, и из «Краснодара» только Стас Агкацев.

Кривцова можно вызвать, дать ему сыграть в Краснодаре матч. Прекрасно понимаю, что они хотят, наверное, посмотреть на Максима Петрова, и он заслужил своей игрой и результатами, но Кривцов вот сейчас в прайме, тем более матч в Краснодаре», – заявил Генич.