Генич: «Я охреневаю от окончательного состава сборной России»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич раскритиковал заявку сборной России на мартовские товарищеские встречи.
Итоговый состав национальной команды на ближайшие матчи из 31 игрока можно посмотреть здесь.
«Насколько же я охреневаю от окончательного состава сборной. Соболев – лучший нападающий последних туров чемпионата. Коля Комличенко не всегда играет, но при этом он в сборной.
Соболев, который неплохо себя проявил, его там нет. Спорно, вызывать – не вызывать, но можно было бы добавить или что-то подкорректировать.
Кривцов в последних матчах – ну просто феерия, просто один из лучших в составе «Краснодара». Ладно, Черников травму получил, но сборная играет в Краснодаре, и из «Краснодара» только Стас Агкацев.
Кривцова можно вызвать, дать ему сыграть в Краснодаре матч. Прекрасно понимаю, что они хотят, наверное, посмотреть на Максима Петрова, и он заслужил своей игрой и результатами, но Кривцов вот сейчас в прайме, тем более матч в Краснодаре», – заявил Генич.
- Сборная России более 4 лет отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.
- В 2025 году команда Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
- В марте будут матчи с Никарагуа и Мали. Они состоятся 27 и 31 марта в Краснодаре и Санкт-Петербурге.