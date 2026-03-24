Пономарев описал Вагнера Лава двумя словами

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился воспоминаниями об игре Вагнера Лава в составе армейцев.

Сегодня стало известно, что бразильский нападающий завершает карьеру в 41 год.

«Вагнер Лав – уникальный футболист. У него много голов было, какой-то особенный вспомнить сложно.

Но вот когда он принимал мяч на чужой половине поля спиной к воротам после выбивания вратаря, обрабатывал его, разворачивался и обыгрывал соперника – это было нечто.

Нам повезло: и армейцам, и зрителям, что видели такого уникального форварда. Сейчас это редкость, у нас тем более. Кто видел его игру, запомнил это на всю жизнь», – заявил Пономарев.