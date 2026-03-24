Пономарев описал Вагнера Лава двумя словами

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился воспоминаниями об игре Вагнера Лава в составе армейцев.
Сегодня стало известно, что бразильский нападающий завершает карьеру в 41 год.
«Вагнер Лав – уникальный футболист. У него много голов было, какой-то особенный вспомнить сложно.
Но вот когда он принимал мяч на чужой половине поля спиной к воротам после выбивания вратаря, обрабатывал его, разворачивался и обыгрывал соперника – это было нечто.
Нам повезло: и армейцам, и зрителям, что видели такого уникального форварда. Сейчас это редкость, у нас тем более. Кто видел его игру, запомнил это на всю жизнь», – заявил Пономарев.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе «армейцев».
- С ЦСКА Вагнер Лав трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок России, четыре раза становился обладателем Суперкубка России, один раз взял Кубок УЕФА.
- В топ-5 лиг Европы Вагнер Лав выступал только за один клуб – за «Монако» в 2016 году. В чемпионате Франции нападающий провел 12 встреч, отметился четырьмя забитыми мячами.
Источник: «Советский спорт»