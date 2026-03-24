Рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров РПЛ

24 марта, 21:10
14

Стало известно, сколько зарабатывают главные тренеры в клубах российской Премьер-лиги.

С отрывом лидирует возглавляющий «Зенит» Сергей Семак, которому платят 285 миллионов рублей ежегодно.

На втором месте тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо, назначенный в январе. Оклад испанца – почти 190 миллионов рублей за сезон.

Третьим идет Фабио Челестини из ЦСКА, а четвертым – Станислав Черчесов из «Ахмата». Он выше Мурада Мусаева из лидирующего «Краснодара».

Алексей Шпилевский, который борется за выживание с «Пари НН», превосходит по размеру зарплаты Андрея Талалаева («Балтика») и Ролана Гусева («Динамо»).

Новый тренер «Рубина» Франк Артига занимает 13-е место в рейтинге со скромными 21,8 миллиона рублей в год.

Замыкает список Вадим Евсеев, которому «Динамо Мх» платит 13,8 миллиона рублей за сезон.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Рейтинг Акрон Оренбург Динамо Мх Крылья Советов Ростов Сочи Пари НН Рубин Ахмат Динамо Спартак ЦСКА Балтика Локомотив Краснодар Зенит Черчесов Станислав Галактионов Михаил Осинькин Игорь Тедеев Заур Талалаев Андрей Адиев Магомед Семак Сергей Мусаев Мурад Евсеев Вадим Шпилевский Алексей Ахметзянов Ильдар Гусев Ролан Артига Франк Альба Джонатан Челестини Фабио Карседо Хуан Карлос
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Strige
1774377284
У Семака 23 лимона в месяц, интересно за что?
Ответить
Дубина
1774378740
ЗПРФ!
Ответить
Snek
1774378938
Удивил больше всех Мусаев, он что аскет что ли? Усатому 10 лямов в месяц, у него лысина не треснет? Про Семака молчу, там бесконечные деньги. За кой чёрт Карседо и Челестини такие бабки платят?
Ответить
Strige
1774382173
Давно надо Зенит разогнать, а причастных во главе с Миллером - посадить, в стране до хрена поселков без газа, цена на газ повышаются, ради чего, чтоб этого тренеришку с его бразилами баблом заваливать?
Ответить
mab1011
1774415820
Пенсионеры 20 тысячами обходятся, а кому-то миллионов на жизнь не хватает. Зато день Народного единства, вместо Октябрьской революции теперь празднуем...
Ответить
Oldtrafford83
1774418377
791 666,66 руб в день, это конечно е.б.а.н.ись)))
Ответить
Foxitkuban
1774423313
Какой-то ноунейм, публикует в своей телеге неподтверждённые данные, а донный бомбардЫр это подхватывает и со словами "стало известно", публикует как истину. Естественно, у недалеких комментаторов, с отсутствием критического мышления, подгорает. А таких большинство, к сожалению. Вопрос: Это ли не разжигание ненависти, преследуемое по закону?
Ответить
СПОРТ 21 века
1774512863
Если верить этому списку, то получается, Шпилевский круче и квалифицированнее Андрея Талалаева. Но это же бред. Это Талалаев столько должен получать, а не Шпилевский. Ну что такого белорус делает в этом Пари НН, чтобы ему платили такие бабки? Талалаев по опыту работы мягко не хуже этого молодого пацана. Этот дядя в футбольной жизни видел уже всё. А что видел Шпилевский? Победу в чемпионате Кипра и стажировку в Германии? Ну поработал он в Бундеслиге, но не главным же тренером. Это далеко не Нагельсман. Поэтому цена качества далеко не соответствует действительности...
Ответить
