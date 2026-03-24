Рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров РПЛ

Стало известно, сколько зарабатывают главные тренеры в клубах российской Премьер-лиги.

С отрывом лидирует возглавляющий «Зенит» Сергей Семак, которому платят 285 миллионов рублей ежегодно.

На втором месте тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо, назначенный в январе. Оклад испанца – почти 190 миллионов рублей за сезон.

Третьим идет Фабио Челестини из ЦСКА, а четвертым – Станислав Черчесов из «Ахмата». Он выше Мурада Мусаева из лидирующего «Краснодара».

Алексей Шпилевский, который борется за выживание с «Пари НН», превосходит по размеру зарплаты Андрея Талалаева («Балтика») и Ролана Гусева («Динамо»).

Новый тренер «Рубина» Франк Артига занимает 13-е место в рейтинге со скромными 21,8 миллиона рублей в год.

Замыкает список Вадим Евсеев, которому «Динамо Мх» платит 13,8 миллиона рублей за сезон.