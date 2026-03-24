Абаскаль мечтает вернуться в РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил о желании вернуться в Россию.

Сегодня стало известно, что 36-летнего испанского специалиста уволили из мексиканского «Атлетико Сан-Луиса».

«Я достиг с «Атлетико» взаимовыгодного соглашения, поскольку решил не продолжать сотрудничество с ними в следующем сезоне.

Больше всего мне бы хотелось вернуться в РПЛ и получить возможность снова тренировать в России», – сказал Абаскаль.

Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.

Он возглавлял команду с июня 2022-го по апрель 2024-го года.

Абаскаль возглавлял «Атлетико Сан-Луис» с 30 мая 2025 года.

Сейчас клуб занимает 12-е место в Клаусуре в чемпионате Мексики, с 11 очками после 12 туров.

