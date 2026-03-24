Аршавин восхитился Вагнером Лавом

Андрей Аршавин поделился воспоминаниями об игре бразильского нападающего Вагнера Лава в составе ЦСКА.
Сегодня стало известно, что бывший армеец завершает карьеру в 41 год.
«Для меня Вагнер Лав самый лучший, которого я видел в чемпионате России.
Какие пули ему Игнашевич давал в колено – кажется, принять невозможно, но мяч к нему прилипал.
Еще защитник на спине, а он разворачивался», – рассказал Аршавин.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе «армейцев».
- С ЦСКА Вагнер Лав трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок России, четыре раза становился обладателем Суперкубка России, один раз взял Кубок УЕФА.
- В топ-5 лиг Европы Вагнер Лав выступал только за один клуб – за «Монако» в 2016 году. В чемпионате Франции нападающий провел 12 встреч, отметился четырьмя забитыми мячами.
Источник: «Это футбол, брат!»