Аршавин восхитился Вагнером Лавом

Андрей Аршавин поделился воспоминаниями об игре бразильского нападающего Вагнера Лава в составе ЦСКА.

Сегодня стало известно, что бывший армеец завершает карьеру в 41 год.

«Для меня Вагнер Лав самый лучший, которого я видел в чемпионате России.

Какие пули ему Игнашевич давал в колено – кажется, принять невозможно, но мяч к нему прилипал.

Еще защитник на спине, а он разворачивался», – рассказал Аршавин.