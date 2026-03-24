Орлов – о Гонду: «Он погиб в «Зените»

24 марта, 18:31
18

Комментатор Геннадий Орлов намекнул, что «Зенит» похоронил карьеру Лусиано Гонду, перешедшего в ЦСКА.

  • Армейцы забрали нападающего в январе в обмен на Игоря Дивеева.
  • В составе предыдущей команды аргентинец забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 51 матче.
  • За ЦСКА он провел 5 игр без результативных действий, но с красной карточкой.

«Мне Лусиано жалко. Он погиб в «Зените»… Из-за того, что он просидел на скамейке запасных [в «Зените»], он сейчас выходит за ЦСКА на поле никакой.

Он потерял ту собранность, которая у него была, когда он только пришeл в «Зенит». Вы помните, какой он был аккуратный, боролся.

А здесь новая команда, надо притереться. От Баринова и Лусиано в ЦСКА никакой пользы. При всeм уважении, они ребята неплохие, но...» – сказал Орлов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Гонду Лусиано Орлов Геннадий
Комментарии (18)
Persona_non_Grata
1774366476
Зенит - кладбище талантов !!! ЗПРФ!)...
bset
1774366702
Сомнительные оправдания) "От Баринова и Лусиано никакой пользы". Ок, Лусиано просидел на скамейке. А что Баринов? А что Круговой, который в дубле полгода провел, а сейчас один ведущих игроков ЦСКА? Работать надо, вкладываться. Наоборот должен быть заряжен показать Зениту, что те скорее потеряли, отпустив в ЦСКА.
Semenycch
1774367446
Как этот идиот Орлов достал идиотизмом!
СильныйМозг
1774367623
Дельфин всё обосрал Лусиано, а сейчас срёт на Джона Дурана, вместе с Семаком.
Бумбраш
1774367771
Зинари много карьер сгубили,за что позором и кличут
aaaaahhhh
1774369875
и не он один...
...уефан
1774371073
...не рановато ли панихиду Орлов заказал по Гонду и Баринову? Они и полсезона ещё в табуне не проскакали...
FWSPM
1774371577
Это все слабый мозг с литейным виноваты. Таскали парня на гей вечеринки вместо тренировок и вот результат
САДЫЧОК
1774375325
Да нормальный он! Хватит гнать на него. Очень полезный на поле.
