Орлов – о Гонду: «Он погиб в «Зените»

Комментатор Геннадий Орлов намекнул, что «Зенит» похоронил карьеру Лусиано Гонду, перешедшего в ЦСКА.

Армейцы забрали нападающего в январе в обмен на Игоря Дивеева.

В составе предыдущей команды аргентинец забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 51 матче.

За ЦСКА он провел 5 игр без результативных действий, но с красной карточкой.

«Мне Лусиано жалко. Он погиб в «Зените»… Из-за того, что он просидел на скамейке запасных [в «Зените»], он сейчас выходит за ЦСКА на поле никакой.

Он потерял ту собранность, которая у него была, когда он только пришeл в «Зенит». Вы помните, какой он был аккуратный, боролся.

А здесь новая команда, надо притереться. От Баринова и Лусиано в ЦСКА никакой пользы. При всeм уважении, они ребята неплохие, но...» – сказал Орлов.