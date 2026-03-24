Мбаппе провел 3 матча с травмой из-за ошибки врачей «Реала»

Появились новые данные о неправильной диагностике травмы нападающего «Реала» Килиана Мбаппе.

Сообщалось, что врачи мадридского клуба обследовали не то колено футболиста – правое вместо левого.

По информации The Athletic, такая ошибка действительно была – из-за нее Мбаппе провел три матча, будучи травмированным.

Магнитно-резонансная томография не той ноги скрыла проблему, поэтому француз продолжал играть с воспаленным коленом.

Когда в ситуации разобрались, у игрока уже был более опасный диагноз – надрыв задней крестообразной связки колена.