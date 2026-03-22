Радимов выложил фото с Быстровым: «Не будь Иудой, как…»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов выложил фото с экс-партнером Владимиром Быстровым. Кадр, скорее всего, сделан в Санкт-Петербурге.
«И не будь Иудой, как…» – подписал фото Радимов, напомнив о знаменитой оскорбительной кричалке фанатов «Зенита» про Быстрова.
- Профессиональная карьера уроженца Луги Быстрова продолжалась с 2003 по 2018 год. Больше всего матчей он провел за родной «Зенит» (197 встреч, 25 забитых мячей, 28 результативных передач).
- За «Спартак» Быстров провел 138 матчей, забил 18 голов, сделал 26 результативных пасов.
- В 2005 году «Спартак» заплатил за Быстрова 4 миллиона евро, а через четыре года «Зенит» вернул футболиста за 9 миллионов.
