Проведение матча Россия – Казахстан зависит от двух человек

Вице-президент Федерации футбола Казахстана Рохус Шох ответил на вопрос о товарищеской встрече со сборной России до конца текущего года.

– Возможен ли товарищеский матч сборных Казахстана и России в этом году?

– Все возможно. Но конкретно этот вопрос нужно обсуждать с генеральным секретарем КФФ и главным тренером сборной Казахстана. Наш главный тренер выбирает соперников на товарищеские матчи для сборной.

Конечно, определенные консультации с российской стороной на этот счет есть. Мы ведем общение по разным вопросам.