Проведение матча Россия – Казахстан зависит от двух человек

Вице-президент Федерации футбола Казахстана Рохус Шох ответил на вопрос о товарищеской встрече со сборной России до конца текущего года.
– Возможен ли товарищеский матч сборных Казахстана и России в этом году?
– Все возможно. Но конкретно этот вопрос нужно обсуждать с генеральным секретарем КФФ и главным тренером сборной Казахстана. Наш главный тренер выбирает соперников на товарищеские матчи для сборной.
Конечно, определенные консультации с российской стороной на этот счет есть. Мы ведем общение по разным вопросам.
- Сборная России более 4 лет отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.
- В 2025 году команда Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
- В марте будут матчи с Никарагуа и Мали. Они состоятся 27 и 31 марта в Краснодаре и Санкт-Петербурге.
Источник: Sport24