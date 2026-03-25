  • Смолов не давал жене деньги на открытие клиники – она потратила 60 миллионов рублей

Смолов не давал жене деньги на открытие клиники – она потратила 60 миллионов рублей

25 марта, 15:15
4

Карина Истомина, супруга экс-нападающего сборной России Федора Смолова, ответила на вопросы о запуске и работе собственной клиники по поддержке ментального и физического здоровья.

– Ты говорила, что хочешь быть полезной обществу и стране. То есть это миссия?

– Мне кажется, когда занимаешься таким медиа, таким предпринимательством и когда вообще хочешь чувствовать себя гармонично, драйверами не должны быть только деньги или слава. Должна быть очень глубинная идея. Цель.

Потому что все, что связано с работой с людьми, очень быстро тебя высасывает. Это же не так происходит: «Смотрите, мы вам дали классную информацию!» – «О боже, вы изменили мою жизнь, я вас люблю». Нет, часто говорят, что мы занимаемся полной ерундой. Что бизнес наш – отвратительный и что пора закрываться.

Моя глубинная цель – кому-то помочь. Что значит волновой эффект? Что запомнят не меня, а мои дела. И их вообще могут присваивать не мне.

Например, в семье есть родственник, про которого думают: он вот так поступал, и это меня вдохновляет справляться с трудностями. А этот родственник так поступал, потому что следил за тем, что мы делаем. Хочу быть полезной, меня это очень подбадривает.

– Но ты не скрываешь, что это еще и про желание заработать.

– Конечно, потому что на альтруизме далеко не уедешь. Альтруистические бизнесы закрываются через полгода, потому что человек думает: а зачем мне вообще все это надо? Какая-то благодарность, что ли, от людей будет?

Думать про деньги – совершенно нормально. Просто в обществе тема денег стигматизирована. И как-то неприлично говорить, что я хочу зарабатывать.

Но нет: я хочу зарабатывать. Мне это доставляет удовольствие.

– Ты рассказывала, что вы потратили на аренду помещения, ремонт и запуск около 60 миллионов рублей.

– Да.

– В комментах точно спросят: и сколько же там денег Федора?

– Кстати, часто пишут: «Конечно, вложила много – у нее же богатый муж». Но нет, это только мои деньги. Я их заработала – всеми этими жуткими перелетами, диджей-сетами и рекламными контрактами. И я умела откладывать.

– Зафиксируем: в клинике вообще-вообще нет денег Федора.

– Вообще-вообще.

– Он поддержал идею?

– Да, говорит, что я супер и молодец. Ему очень нравится мной хвастаться. Он всегда за мои идеи.

  • Смолов в браке с Истоминой с лета 2023 года.
  • У пары есть дочь, которой в ноябре исполнилось два года.

Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Смолов Федор
Император Бомжей
1774441531
Откладывать она могла, потому что ее полностью финансировал Смолов, за годы вот и накопила, но пусть считает, что добилась сама)))
...уефан
1774443189
...это клиника, Сэр!...
evgevg13
1774445627
темнит девчуля...
Все новости
Все новости
