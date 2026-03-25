«Здесь то же самое»: Канчельскис сравнил трансфер внутри РПЛ с переходами Торреса и Шевченко в «Челси»

Андрей Канчельскис высказался о переходе Лусиано Гонду из «Зенита» в ЦСКА.

Армейцы забрали нападающего в январе в обмен на Игоря Дивеева.

В составе предыдущей команды аргентинец забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 51 матче.

За ЦСКА он провел 5 игр без результативных действий, но с красной карточкой.

«Видимо, не та команда и не тот стиль. Бывает, что игрок в одной команде играет хорошо, переходит в другую и не может себя проявить.

Например, Торрес, который перешел из «Ливерпуля» в «Челси» и исчез. Шевченко тоже в Лондоне пропал, уйдя из «Милана». Здесь то же самое», – заявил Канчельскис.