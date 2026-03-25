В «Спартаке» перестали считать ЦСКА принципиальным соперником

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов сообщил, что в клубе нет принципиальности по отношению к ЦСКА.

– Если команда попадет в тройку по итогу сезона, ты будешь доволен?

– Для меня единственный результат, которым я буду доволен, – это первое место. Да, нужно побеждать в каждой игре. В этом плане позапрошлый тур был показательный, что вообще все команды могут потерять очки. Для нас самое главное – действовать от себя. Учитывая, что все команды выше нас набрали очки, победа над «Оренбургом» очень важна.

– Болельщики говорят, что важно обойти ЦСКА в турнирной таблице. Для тебя это принципиально?

– Нет, не принципиально. Для меня самое главное подниматься в таблице как можно выше.