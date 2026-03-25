  • В «Спартаке» перестали считать ЦСКА принципиальным соперником

В «Спартаке» перестали считать ЦСКА принципиальным соперником

25 марта, 13:19
20

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов сообщил, что в клубе нет принципиальности по отношению к ЦСКА.

– Если команда попадет в тройку по итогу сезона, ты будешь доволен?

– Для меня единственный результат, которым я буду доволен, – это первое место. Да, нужно побеждать в каждой игре. В этом плане позапрошлый тур был показательный, что вообще все команды могут потерять очки. Для нас самое главное – действовать от себя. Учитывая, что все команды выше нас набрали очки, победа над «Оренбургом» очень важна.

– Болельщики говорят, что важно обойти ЦСКА в турнирной таблице. Для тебя это принципиально?

– Нет, не принципиально. Для меня самое главное подниматься в таблице как можно выше.

  • ЦСКА идет в РПЛ 5-м.
  • «Спартак» отстает на очко.
  • В следующем туре красно-белые примут «Локомотив».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Литвинов Руслан
NewLife
1774434844
Очередной заголовок от дебилов.
Ответить
...уефан
1774436127
...базаришь много, не к добру...
Ответить
СильныйМозг
1774436828
А давно, кого-то стало интересовать мнение с 6 строчки?
Ответить
k611
1774439203
Заголовок не соответствует содержанию. Всё как обычно...
Ответить
алдан2014
1774441372
Прошли времена заруб,когда в обеих командах были классные игроки. Приятно было смотреть тот футбол,даже если мы проигрывали. Сейчас к сожалению не те команды. Из стариков Акинфеев остался
Ответить
VVM1964
1774442393
Молодой ещё - рассуждать про это !). ЦСКА был, есть и будет принципиальным соперником, появились и другие, но надрать коням холку всегда было и будет особым удовольствием!)...
Ответить
DeStar
1774445079
так в спартаке или просто в голове одного игрока?
Ответить
Дубина
1774445268
Ребенок еще видать!
Ответить
Strig
1774445391
в Воронеже видимо Тамбов принципиальный
Ответить
erybov1965
1774447880
Так у нашей молодежи принципиальных соперников вообще уже нет. У них только принципиальный подход к зарплате и контракту, и все равно в каком клубе.
Ответить
