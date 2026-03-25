  • Жена Смолова объяснила, почему не хочет, чтобы их дочь стала спортсменкой

Жена Смолова объяснила, почему не хочет, чтобы их дочь стала спортсменкой

25 марта, 18:55
1

Карина Истомина, супруга экс-нападающего сборной России Федора Смолова, ответила на вопросы о воспитании дочери и ее потенциальной спортивной карьере.

– Есть вещи, которые вам обязательно хочется заложить в ребенка?

– Поскольку у нас обеспеченная семья, важно вложить, что деньги не растут на деревьях. Что они достаются тяжелым трудом. Например, Федя заработал деньги своим здоровьем.

Что важно иметь ценность впечатления. Что в подарок на день рождения лучше получить не сумку, потому что все в школе такую носят. А, например, путешествие с изучением Древнего Египта (не знаю, почему-то в детстве всем нравится Древний Египет). Или поход в Музей динозавров.

Что к людям базово нужно относиться хорошо. Что если человек меньше зарабатывает, это не повод относиться к нему пренебрежительно. Что людей нужно уважать. Уважать старших. Но не так, что я его слушаюсь просто потому, что он старше, а соблюдать субординацию. Всегда здороваться, всегда говорить спасибо.

– Что думаешь, когда родители закладывают в детей собственные нереализованные планы, мечты и амбиции?

– Очень плохо к этому отношусь. Например, я бы не хотела, чтобы наша дочь была спортсменкой (если захочет, то, конечно, не буду запрещать).

Женский спорт в России – максимально низкооплачиваемое дело. А еще это большая нагрузка на здоровье. Всегда видно, когда ребенок в стрессе из-за желания родителя реализовать амбиции через него.

Даже если достигает результата, это, как правило, идет через боль, эмоциональное насилие, стресс. И все это становится хроническим.

  • Смолов в браке с Истоминой с лета 2023 года.
  • У пары есть дочь, которой в ноябре исполнилось два года.

Смолов Федор
Комментарии (1)
...уефан
1774455137
...натужная бредятина, напичканная чужими мыслями и словами, схаванными во время ломок и отходняков, выдаваемая за свою жизненную позицию, присущую только ей, как первопроходцу этого направления... Зачем я всё это читал?)... Чупакабра - и есть...
