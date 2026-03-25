Андронов определил лучшего игрока в истории РПЛ

Бывший комментатор «Матч ТВ», болельщик ЦСКА Алексей Андронов отреагировал на окончание карьеры экс-нападающего команды Вагнера Лава.
«Для меня Вагнер – лучший игрок чемпионата России за всю историю!» – написал Андронов.
- Ранее Вагнер Лав, который выступает за бразильский «Ретро», написал в соцсетях, что завершит профессиональную карьеру.
- Бразилец отметил, что матч против «Сеары» в субботу станет для него последним в качестве игрока, после чего 41-летний футболист займет должность помощника главного тренера в клубе из штата Пернамбуку.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год с перерывами на аренды в бразильские клубы, а также играл за армейцев в 2013-м. Вместе с московской командой он трижды выиграл чемпионат России, шесть раз завоевал Кубок России и взял Кубок УЕФА в 2005 году.
