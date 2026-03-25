Заявление «Крыльев» насчет «побега» Адиева

25 марта, 13:46
4

Дмитрий Яковлев, председатель совета директоров «Крыльев Советов», прокомментировал информацию, что главный тренер Магомед Адиев сбежал в «Актобе».

«Сезон чемпионата России находится в самом разгаре, для многих из клубов его развязка становится принципиальной – «Крылья Советов» не исключение.

На сегодняшний день команда и тренерский штаб находятся на выходных после достаточно сложных для нас игр, на которые мы направили много сил. Несмотря на тягу многих к конспирологии, как и планировалось 27 марта команда соберется на базе, после небольшого отдыха будем готовиться к предстоящим играм под руководством главного тренера Магомеда Адиева!

Мы рады, что наш тренер востребован и в других клубах ему готовы делать более выгодные предложения, но сейчас он с «Крыльями» и продолжит работу», – сказал Яковлев.

  • Самарцы занимают 13-е место в таблице РПЛ с 21 очков в 22 турах.
  • Команда идет в зоне переходных матчей – в трех баллах от зоны прямого вылета.
  • Адиев возглавил «Крылья» в июне прошлого года.

Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Адиев Магомед
Комментарии (4)
evgevg13
1774436590
"Убежал" на выходные.Но журналюги как всегда всё извратили.
FFR
1774442621
Журналюги как базарные бабы.
Пингвины Антарктиды/Форпо
1774442842
РФСПРФ ГРФ что за фейк, для чего? ❝ Дни, как потерянные псы. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective)
zigbert
1774526443
Много шума из ничего.
