Радимов назвал матч РПЛ «бестолковой беготней»

Бывшему игроку «Крыльев Советов» Владиславу Радимову не понравился матч 22-го тура РПЛ против «Рубина» (0:0).

«Это был не футбол, а какая-то просто бестолковая беготня без ворот. Борьба, скажем. Понятно, что «Рубину» еще нужно время для того, чтоб привыкнуть к требованиям нового тренера. Но футбол был ужасающего качества, в атаке ни те, ни другие не преуспели совершенно, атаковали маленькими силами.

Возможно, «Крылья» и довольны этим одним очком в своей борьбе за выживание, но где еще их брать, если не в таких домашних матчах? Ну и потеря Ракова из-за травмы для самарцев – плохие новости. Для команды сейчас каждый футболист на вес золота», – сказал Радимов.