«Барселона» выбирает между двумя топ-нападающими

«Барселона» намерена усилить позицию центрального форварда предстоящим летом.
Приоритетная цель каталонского клуба – Хулиан Альварес из «Атлетико».
Если купить аргентинца не получится, то «Барса» переключит внимание на запасной вариант – нападающего «Галатасарая» Виктора Осимхена.
- 26-летний Альварес в этом сезоне забил 17 голов и сделал 9 ассистов в 44 матчах. Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
- 27-летний Осимхен отличился 19 забитыми мячами и 7 результативными передачами в 29 играх сезона-2025/26. Transfermarkt оценивает его в 75 миллионов евро.
Источник: Barca Universal