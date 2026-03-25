«Барселона» выбирает между двумя топ-нападающими

«Барселона» намерена усилить позицию центрального форварда предстоящим летом.

Приоритетная цель каталонского клуба – Хулиан Альварес из «Атлетико».

Если купить аргентинца не получится, то «Барса» переключит внимание на запасной вариант – нападающего «Галатасарая» Виктора Осимхена.