«Барселона» выбирает между двумя топ-нападающими

25 марта, 19:04
1

«Барселона» намерена усилить позицию центрального форварда предстоящим летом.

Приоритетная цель каталонского клуба – Хулиан Альварес из «Атлетико».

Если купить аргентинца не получится, то «Барса» переключит внимание на запасной вариант – нападающего «Галатасарая» Виктора Осимхена.

  • 26-летний Альварес в этом сезоне забил 17 голов и сделал 9 ассистов в 44 матчах. Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
  • 27-летний Осимхен отличился 19 забитыми мячами и 7 результативными передачами в 29 играх сезона-2025/26. Transfermarkt оценивает его в 75 миллионов евро.

Источник: Barca Universal
Skull_Boy
1774455732
Латинос, после Пепа и Сити, явно деградировал хоть и забивает, где тупа стоит и ждет мяч в ноги, а черныш из могучей Турции смешно и бегунков надо брать с Англии, а на крайняк у немчуры
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
