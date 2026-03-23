Реакция Дурана на вопрос, кто лучше – Соболев или Роналду

Нападающего «Зенита» Джона Дурана попросили сравнить партнера Александра Соболева и Криштиану Роналду.
В ответ Дуран рассмеялся и отвечать не стал.
Дуран пересекался с Роналду в «Аль-Насре», которому принадлежит.
- Форвард петербургской команды накануне забил гол и сделал результативную передачу в матче с «Динамо» (3:1). Он отличился в третьей игре подряд. Соболев вошел в «Клуб 100 Григория Федотова».
- У Соболева в сезоне чемпионата России 20 матчей, шесть забитых голов, две результативные передачи.
- 29-летний футболист стоит 5 миллионов евро. Его контракт с петербургским клубом действует до лета 2027 года.
Источник: «Бомбардир»