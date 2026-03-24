«Севилья» назначила тренера, отвергнутого «Спартаком»

«Севилья» объявила о назначении Луиса Гарсии Пласы на пост главного тренера.

Стороны заключили контракт до 30 июня 2027 года.

Накануне андалусийский клуб уволил Матиаса Алмейду, при котором было 10 побед, 7 ничьих и 15 поражений в 32 матчах.