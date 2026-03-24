«Севилья» назначила тренера, отвергнутого «Спартаком»

«Севилья» объявила о назначении Луиса Гарсии Пласы на пост главного тренера.
Стороны заключили контракт до 30 июня 2027 года.
Накануне андалусийский клуб уволил Матиаса Алмейду, при котором было 10 побед, 7 ничьих и 15 поражений в 32 матчах.
- Гарсия в ноябре мог возглавить «Спартак».
- Приглашение 53-летнего испанца активно лоббировал спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао.
- Последним местом работы тренера был «Алавес».
- «Севилья» идет на 15-м месте в таблице Примеры с 31 очком в 29 турах.
Источник: сайт «Севильи»