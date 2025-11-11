Введите ваш ник на сайте
В «Спартаке» приняли финальное решение по Луису Гарсии

Вчера, 22:45
6

«Спартак» уволил главного тренера Деяна Станковича, не найдя ему замену.

Кандидатуру Луиса Гарсии Пласы руководство клуба окончательно отвергло, несмотря на старания спортивного директора Франсиса Кахигао, который активно лоббировал назначение 52-летнего испанца.

Ранее сообщалось, что спартаковцы также рассматривают Владимира Ивича, Марцела Личку и Альберта Риеру.

  • Гарсия в декабре 2024 года был уволен из «Алавеса».
  • Также он работал в «Мальорке», «Аль-Шабабе», «Бэйджин Жэньхэ», «Вильярреале», «Хетафе», «Леванте» и «Эльче».

«Спартак» попросил Кахигао предложить кандидатуры других тренеров, помимо Гарсии 13
«Спартак» отверг аргентинского тренера 28
Селюк – о Гарсии в «Спартаке»: «Кахигао подбирает того, с кем легче обворовывать клуб» 4
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Пласа Луис Гарсия Станкович Деян
alefreddy
1762892869
скоро узнаем кто
TIMOTHY
1762895791
Ивич не пойдёт после самадура краснодарского, а тут совсем свинюшник
neim
1762907241
Личка может купиться на лукойловское бабло, если конечно совсем из ума выжил ))).
subbotaspartak
1762917036
"Ты всё поймёшь, ты все увидишь сам.Ты всё поймёшь, ты все увидишь сам.Ты всё поймёшь, ты все увидишь сам." - "Ах водевиль,водевиль!...
Вжыхъ
1762928198
А массажиста, который побывал один раз на Бернабеу, не рассматривали?! Вот прямо очередь в Спартак выстроилась;) В это очереди даже Пеп был замечен кем-то;)))
