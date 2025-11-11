В «Спартаке» приняли финальное решение по Луису Гарсии

«Спартак» уволил главного тренера Деяна Станковича, не найдя ему замену.
Кандидатуру Луиса Гарсии Пласы руководство клуба окончательно отвергло, несмотря на старания спортивного директора Франсиса Кахигао, который активно лоббировал назначение 52-летнего испанца.
Ранее сообщалось, что спартаковцы также рассматривают Владимира Ивича, Марцела Личку и Альберта Риеру.
- Гарсия в декабре 2024 года был уволен из «Алавеса».
- Также он работал в «Мальорке», «Аль-Шабабе», «Бэйджин Жэньхэ», «Вильярреале», «Хетафе», «Леванте» и «Эльче».
Источник: «Спорт-Экспресс»