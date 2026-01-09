«Зенит» побьет рекорд «Барсы», новый форвард «Краснодара», Жирков будет работать в клубе РПЛ и другие новости

Названы два российских тренера, которых рассматривал «Спартак»

Зенитовец Гонду приблизился к переходу в ЦСКА

Три клуба АПЛ готовы забрать украинца Лунина из «Реала»

Фабрицио Романо анонсировал трансфер «Зенита», который побьет рекорд «Барселоны»

«Краснодар» договорился о двух сделках с «Пари НН»

Жирков принял предложение войти в тренерский штаб московского клуба

«Зенит» рассматривает двух полузащитников на замену Жерсону

958-й гол в карьере Роналду не спас «Аль-Наср» от второго поражения подряд

«ПСЖ» в серии пенальти выиграл Суперкубок Франции – есть реакция травмированного Сафонова

«Реал» выбил «Атлетико» из Суперкубка Испании – Симеоне дважды спровоцировал Винисиуса