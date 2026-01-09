«Зенит» побьет рекорд «Барсы», новый форвард «Краснодара», Жирков будет работать в клубе РПЛ и другие новости

Названы два российских тренера, которых рассматривал «Спартак»
Зенитовец Гонду приблизился к переходу в ЦСКА
Три клуба АПЛ готовы забрать украинца Лунина из «Реала»
Фабрицио Романо анонсировал трансфер «Зенита», который побьет рекорд «Барселоны»
«Краснодар» договорился о двух сделках с «Пари НН»
Жирков принял предложение войти в тренерский штаб московского клуба
«Зенит» рассматривает двух полузащитников на замену Жерсону
958-й гол в карьере Роналду не спас «Аль-Наср» от второго поражения подряд
«ПСЖ» в серии пенальти выиграл Суперкубок Франции – есть реакция травмированного Сафонова
«Реал» выбил «Атлетико» из Суперкубка Испании – Симеоне дважды спровоцировал Винисиуса
Источник: «Бомбардир»