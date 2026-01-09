Новичок «Манчестер Сити»: «Я готов покорить мир!»

Антуан Семеньо высказался о трансфере из «Борнмута» в «Манчестер Сити» за 72 миллиона евро.
«Мне пришлось стать очень сильным человеком, чтобы оказаться здесь. Я много трудился, пережил множество сложностей.
Но это сделало меня тем человеком, которым я являюсь сегодня. Сильным, бесстрашным и на 100 процентов готовым покорить мир!», – заявил 26-летний вингер сборной Ганы.
- Семеньо заключил с «Сити» контракт до 30 июня 2031 года.
- В составе «Борнмута» он забил 32 гола и сделал 13 ассистов в 110 матчах.
Источник: сайт «Манчестер Сити»