Отец Боселли прокомментировал новость о договоренности с «Краснодаром»

Пабло Боселли, отец и агент нападающего «Пари НН» Хуана Мануэля Боселли, не подтвердил, что его сын переходит в «Краснодар».

– Правда ли, что Хуан близок к переходу в «Краснодар»?

– У нас никаких новостей нет.

– Значит, Хуан начнeт предсезонную подготовку в «Пари НН»?

– Если до этого времени ничего не произойдeт, то так и будет.