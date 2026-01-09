Отец Боселли прокомментировал новость о договоренности с «Краснодаром»

Пабло Боселли, отец и агент нападающего «Пари НН» Хуана Мануэля Боселли, не подтвердил, что его сын переходит в «Краснодар».
– Правда ли, что Хуан близок к переходу в «Краснодар»?
– У нас никаких новостей нет.
– Значит, Хуан начнeт предсезонную подготовку в «Пари НН»?
– Если до этого времени ничего не произойдeт, то так и будет.
- В этом сезоне 26-летний Боселли забил 10 голов в 20 матчах.
- Его рыночная стоимость – 1,5 млн евро.
- Контракт уругвайца с «Пари НН» истекает через полгода.
Источник: «Чемпионат»