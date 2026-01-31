Самарскую область призвали избавиться от «Акрона» или «Крыльев Советов»

Бывший директор «Крыльев Советов» Александр Шикунов считает, что в Самарской области не должно быть два клуба уровня РПЛ.

Такое заявление Шикунов сделал на фоне долгов «Крыльев Советов».

Долги клуба на данный момент превышают 500 миллионов рублей. 20 января компания «РТ-Капитал» подала новый иск, в котором требует признать «Крылья Советов» банкротом.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в РПЛ с 17 очками после 18 туров.

Чемпионат России возобновится 27 февраля.

«Думаю, «Крылья» справятся с долгами. Эта не та сумма, из-за которой можно потерять клуб. В регионе чуть переборщили – держать два клуба в РПЛ! Ну сделайте уже один хороший, примите решение. Это не Москва. Даже Питер себе не позволяет такого – у них один «Зенит». А тут в Самарской области два клуба. Один из них не очень нужен – у него нет такой популярности, как у «Крыльев». Но при этом финансовое положение лучше.

Они давно могли закрыть долги, было много продаж. Были вопросы какие-то к Павлу Андрееву, но он им заработал около двух миллиардов! Все топовые нападающие страны прошли через «Крылья»: Соболев, Сергеев, Глушенков, Пиняев. Они закрыли бы долги, а вы начали говорить, что покупки странные. Губернатор ходит на каждый матч «Акрона» и «Крыльев». Определитесь, что вам надо! Нужна одна сильная команда», – сказал Шикунов.