  Самарскую область призвали избавиться от «Акрона» или «Крыльев Советов»

Самарскую область призвали избавиться от «Акрона» или «Крыльев Советов»

Вчера, 22:19
7

Бывший директор «Крыльев Советов» Александр Шикунов считает, что в Самарской области не должно быть два клуба уровня РПЛ.

Такое заявление Шикунов сделал на фоне долгов «Крыльев Советов».

  • Долги клуба на данный момент превышают 500 миллионов рублей. 20 января компания «РТ-Капитал» подала новый иск, в котором требует признать «Крылья Советов» банкротом.
  • «Крылья Советов» занимают 12-е место в РПЛ с 17 очками после 18 туров.
  • Чемпионат России возобновится 27 февраля.

«Думаю, «Крылья» справятся с долгами. Эта не та сумма, из-за которой можно потерять клуб. В регионе чуть переборщили – держать два клуба в РПЛ! Ну сделайте уже один хороший, примите решение. Это не Москва. Даже Питер себе не позволяет такого – у них один «Зенит». А тут в Самарской области два клуба. Один из них не очень нужен – у него нет такой популярности, как у «Крыльев». Но при этом финансовое положение лучше.

Они давно могли закрыть долги, было много продаж. Были вопросы какие-то к Павлу Андрееву, но он им заработал около двух миллиардов! Все топовые нападающие страны прошли через «Крылья»: Соболев, Сергеев, Глушенков, Пиняев. Они закрыли бы долги, а вы начали говорить, что покупки странные. Губернатор ходит на каждый матч «Акрона» и «Крыльев». Определитесь, что вам надо! Нужна одна сильная команда», – сказал Шикунов.

Еще по теме:
Определены 2 трансферных провала ЦСКА в 2025 году
Яковлев поделился воспоминаниями о Кариоке, который сегодня завершил карьеру
Орлов описал Глушенкова тремя прилагательными 1
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Акрон Крылья Советов
Император 1
1769890336
Соболев топ))) очень смешно
Ответить
Brabus71
1769902554
Закрывать надо все... отмывающие бюджетные деньги, клубы должны быть частными
Ответить
life85
1769906351
Акрон - коммерческий , КС - муниципальный . Клубы существуют на разные бюджеты , зачем кого-то закрывать?
Ответить
plm
1769922387
Пустые стадионы , безработица , мизерные пенсии ... И зачем эти клубы ?
Ответить
Интерес
1769929814
Насколько я знаю, "Акрон" практически частный клуб, собственность компании.ПРи чём здесь мальчишка-губернатор? РАзве что гадить.Таким образом, можете сосредоточиться на убиении своего проекта-КС.
Ответить
Бумбраш
1769930122
Поэтому и бывший директор,зачем вообще слушать бывшего? Он может материально заинтересован в этом вопросе
Ответить
