Самарскую область призвали избавиться от «Акрона» или «Крыльев Советов»

Бывший директор «Крыльев Советов» Александр Шикунов считает, что в Самарской области не должно быть два клуба уровня РПЛ.
Такое заявление Шикунов сделал на фоне долгов «Крыльев Советов».
- Долги клуба на данный момент превышают 500 миллионов рублей. 20 января компания «РТ-Капитал» подала новый иск, в котором требует признать «Крылья Советов» банкротом.
- «Крылья Советов» занимают 12-е место в РПЛ с 17 очками после 18 туров.
- Чемпионат России возобновится 27 февраля.
«Думаю, «Крылья» справятся с долгами. Эта не та сумма, из-за которой можно потерять клуб. В регионе чуть переборщили – держать два клуба в РПЛ! Ну сделайте уже один хороший, примите решение. Это не Москва. Даже Питер себе не позволяет такого – у них один «Зенит». А тут в Самарской области два клуба. Один из них не очень нужен – у него нет такой популярности, как у «Крыльев». Но при этом финансовое положение лучше.
Они давно могли закрыть долги, было много продаж. Были вопросы какие-то к Павлу Андрееву, но он им заработал около двух миллиардов! Все топовые нападающие страны прошли через «Крылья»: Соболев, Сергеев, Глушенков, Пиняев. Они закрыли бы долги, а вы начали говорить, что покупки странные. Губернатор ходит на каждый матч «Акрона» и «Крыльев». Определитесь, что вам надо! Нужна одна сильная команда», – сказал Шикунов.