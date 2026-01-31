Черданцев поразил выбором лучшего игрока России в 21-м веке

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев составил рейтинг лучших игроков России в этом веке.

Лидер, по мнению журналиста, – Дмитрий Аленичев.

– Почему лучшим российским футболистом XXI века вы назвали Дмитрия Аленичева?

– Свои главные титулы – Лигу чемпионов и Кубок УЕФА в составе «Порту» – он выиграл в начале нулевых, так что подходит по всем критериям. Возможно, молодое поколение болельщиков уже не помнит Аленичева-игрока. Но я-то его не забыл. И для меня он такой же футболист XXI века, как Акинфеев, Головин, Батраков...

Вообще подобные опросы всегда очень субъективны. От одного игрока, конечно, многое зависит, но футбол – командный вид спорта. И успехи отдельных исполнителей надо рассматривать в первую очередь в контексте завоеванных трофеев.

Аленичев – единственный российский футболист, который выигрывал и Лигу чемпионов, и Кубок УЕФА, причем забивал в обоих финалах. Произошло это в XXI веке. Вот почему я поставил Дмитрия на первое место. Тут у меня даже не было сомнений.