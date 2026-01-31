Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Черданцев поразил выбором лучшего игрока России в 21-м веке

Вчера, 23:26
5

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев составил рейтинг лучших игроков России в этом веке.

Лидер, по мнению журналиста, – Дмитрий Аленичев.

– Почему лучшим российским футболистом XXI века вы назвали Дмитрия Аленичева?

– Свои главные титулы – Лигу чемпионов и Кубок УЕФА в составе «Порту» – он выиграл в начале нулевых, так что подходит по всем критериям. Возможно, молодое поколение болельщиков уже не помнит Аленичева-игрока. Но я-то его не забыл. И для меня он такой же футболист XXI века, как Акинфеев, Головин, Батраков...

Вообще подобные опросы всегда очень субъективны. От одного игрока, конечно, многое зависит, но футбол – командный вид спорта. И успехи отдельных исполнителей надо рассматривать в первую очередь в контексте завоеванных трофеев.

Аленичев – единственный российский футболист, который выигрывал и Лигу чемпионов, и Кубок УЕФА, причем забивал в обоих финалах. Произошло это в XXI веке. Вот почему я поставил Дмитрия на первое место. Тут у меня даже не было сомнений.

Еще по теме:
Черданцев сказал, почему Рахимова убрали из «Рубина» 1
Черданцев дал совет «Спартаку» по усилению состава 16
Черданцев пожалел российского легионера в Европе
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Аленичев Дмитрий Черданцев Георгий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Good_win_ФКСМ
1769895640
А чем Чердак местного необразованного писаку поразил?? В кои веков алкаш честно и без лизоблюдства оценил игроков именно по результатам и достижениям...
Ответить
slavа0508
1769922386
Что случилось ???Чердак реально сильнейшего назвал по достижениям ...
Ответить
Бумбраш
1769930571
Чердака похмелили правильно?
Ответить
Император 1
1769933039
Какой наф.иг Головин
Ответить
Semenycch
1769935635
Ну список более менее справедливый, только с расставленными местами я не согласен!
Ответить
Главные новости
Стало известно, почему ЦСКА заинтересовался Рейсом
19:34
«Русский Холанд» из «Краснодара» заявил об обмане со стороны директора «Пари НН»
19:20
3
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Фулхэма», пропустив 2 гола после 85-й минуты
19:02
2
ФотоЦСКА может подписать бразильца из «Спортинга»
18:26
2
Примера. «Реал» вырвал победу у «Райо Вальекано» на 90+10-й минуте
18:10
11
«Зенит» – главный претендент на 32-миллионного форварда с опытом АПЛ
18:01
7
Товарищеский матч. «Ростов» уступил команде из Первой лиги (0:1)
17:54
«Спартак» договорился о контракте с защитником, которым интересовался «Зенит»
16:52
14
ФотоБеллингем получил травму и покинул поле в слезах
16:38
2
Саудовский клуб заинтересован в бразильце из «Зенита»
15:59
9
Все новости
Все новости
Тихонов сказал, готов ли он возглавить «Спартак»
19:41
ФотоКлуб Сегунды арендовал вингера «Рубина»
18:45
ВидеоБаринов продолжает «щемить» Кругового в ЦСКА
18:18
1
ВидеоАльба наказал игроков «Ростова» после поражения от команды Первой лиги
18:07
2
«Зенит» – главный претендент на 32-миллионного форварда с опытом АПЛ
18:01
7
Черданцев рассказал, как едва не остался без ноги
17:50
Агент Чернова оценил вариант с возвращением защитника в «Спартак»
17:49
ФотоИгрок «Зенита» перешел в клуб Второй лиги
17:34
Легионер «Зенита» нацелился завоевать с клубом много титулов
17:07
3
«Спартак» договорился о контракте с защитником, которым интересовался «Зенит»
16:52
14
Кержаков объяснил, почему пока не получил новой работы
16:25
Смолов: «Меня байтили на Медиалигу, но я отказался. Там какой-нибудь клоун тебя может зарейджбайтить»
16:12
8
Саудовский клуб заинтересован в бразильце из «Зенита»
15:59
9
Тихонов высказался о действиях руководства «Спартака»
15:48
7
Тренер «Зенита» рассказал об адаптации Джона Джона
15:39
ФотоЗащитник «Спартака» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
15:27
4
Агент назвал 3 страны, в которых востребован Сперцян
15:13
3
Информация об адаптации Баринова в ЦСКА
14:50
Смолов назвал самого перспективного игрока России
14:35
2
Черданцев определил, в чем Москва – лучший город мира
13:59
10
«Рубин» при Артиге может стать «агентской» командой
13:41
4
Все высшее руководство «Спартака» может смениться в ближайшие месяцы
13:36
6
Гасилин объяснил, как «Зенит» будет играть при Джоне Джоне
13:08
1
Клубы Италии и Испании следят за российским игроком
12:55
3
Тарпищев сформулировал главную проблему «Спартака»
12:42
1
Черданцев объяснил, почему Акинфеева нельзя считать лучшим российским игроком 21-го века
11:59
14
Колосков объяснил, почему не поедет на конгресс УЕФА
11:53
3
Горшков рассказал об атмосфере в «Зените»
10:58
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 