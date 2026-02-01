Информация об адаптации Баринова в ЦСКА

Представитель новичка ЦСКА Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичев рассказал, как проходит адаптация игрока в клубе.

29-летний Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» 13 января. Сумма трансфера составила 2 миллиона евро.

Хавбек выступал за красно-зеленых всю взрослую карьеру.

В этом сезоне Баринов провел за «Локомотив» 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.

– Владимир, как проходит адаптация Дмитрия в ЦСКА?

– Вообще никаких проблем нет. Дима был знаком со всеми российскими игроками ЦСКА еще по национальной сборной. У него как минимум товарищеские, а с кем-то даже дружеские отношения. Я лично присутствовал на первом сборе команды, смотрел со стороны, как все было, и могу сказать, что довольно позитивно.

– По тем видео, которые выкладывает пресс-служба армейцев, видно, что Баринов сразу же стал лидером команды.

– Ну, по характеру Дима всегда был лидером. Это его отличало. Думаю, подписывая Баринова, руководство армейского клуба учитывало тот факт, что его лидерские качества смогут помочь партнерам по команде, и в первую очередь помочь главному тренеру.

– Какие цели на оставшуюся часть сезона?

– По тем приобретениям, которые красно-синие уже сделали, и по тем, какие планируют сделать, очевидно, что стоит задача побороться за первое место.