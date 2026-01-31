Яковлев поделился воспоминаниями о Кариоке, который сегодня завершил карьеру

Бывший спартаковец Павел Яковлев поделился воспоминаниями об экс-партнере Кариоке. Сегодня бразилец завершил карьеру.

«Достаточно долго удалось с ним поиграть, чему я сильно рад. Очень хороший, сильный игрок, много положительных качеств, мог бы и более успешно провести карьеру. Кариока многим запомнился как вечно недовольный персонаж, но увидеть на его лице улыбку всегда было приятно и ощущалось каким-то праздником.

Рафаэл – отличный человек и футболист, никогда не замечал за ним плохих поступков по отношению к команде или тренеру. Забавный бразильский паренек, приехавший, возможно, чтобы пробиться в более престижную лигу, но нашедший свою зону комфорта. Желаю ему успехов, будет круто, если он сможет остаться в футбольной сфере и делиться своим опытом», – сказал Яковлев.