Яковлев поделился воспоминаниями о Кариоке, который сегодня завершил карьеру

Бывший спартаковец Павел Яковлев поделился воспоминаниями об экс-партнере Кариоке. Сегодня бразилец завершил карьеру.
«Достаточно долго удалось с ним поиграть, чему я сильно рад. Очень хороший, сильный игрок, много положительных качеств, мог бы и более успешно провести карьеру. Кариока многим запомнился как вечно недовольный персонаж, но увидеть на его лице улыбку всегда было приятно и ощущалось каким-то праздником.
Рафаэл – отличный человек и футболист, никогда не замечал за ним плохих поступков по отношению к команде или тренеру. Забавный бразильский паренек, приехавший, возможно, чтобы пробиться в более престижную лигу, но нашедший свою зону комфорта. Желаю ему успехов, будет круто, если он сможет остаться в футбольной сфере и делиться своим опытом», – сказал Яковлев.
- Кариока принадлежал «Спартаку» с 2009 по 2015 годы. Он играл за красно-белых в 2009 и 2011–2014 годах, а в остальное время находился в аренде.
- 36-летний спортсмен был без клуба с июля 2025 года.
- Больше всего игр Кариока провел за мексиканский «Тигрес» (335 матчей, 6 голов, 25 ассистов).