Подробности взаимоотношений Сауся с тренером «Спартака» Карседо

Агент новичка «Спартака» Владислава Сауся Андрей Талаев рассказал, что игрок поладил с главным тренером Хуаном Карлосом Карседо.

Футболист пришел из «Балтики». Сумма сделки – около 350 миллионов рублей.

С игроком подписали контракт до 2030 года.

Ранее на Сауся всерьез претендовал ЦСКА.

«У Владислава все хорошо. Он привыкает к команде. Тренер принял его, как и любого другого нового игрока. Общий язык с главным тренером найден. Он готовится к возобновлению сезона», – сказал Талаев.