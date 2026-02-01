Введите ваш ник на сайте
«Рубин» при Артиге может стать «агентской» командой

1 февраля, 13:41
4

В «Рубин» вскоре могут прийти клиенты агента Дмитрия Селюка.

«В «Рубине» возможен наплыв клиентов Селюка. Первый такой кандидат – Мохамед Конате.

Вариант с нападающим «Ахмата» возник из-за травмы Даку и неуверенной игры Моторина, хотя на последнего большие надежды возлагает руководство «Рубина», как и на Васильева. Обоих теперь будут наигрывать больше.

Селюк пролоббировал Франка Артигу в казанский клуб. И теперь, вероятнее всего, в Казань доедут уже его клиенты. Кандидатура Конате в числе первых, особенно после жалоб про игровое время в «Ахмате», – написал источник.

  • «Рубин» ушел на зимнюю паузу на 7-м месте в РПЛ с 23 очками в 18 турах.
  • Артига подписал контракт до лета 2027 года.
  • До «Рубина» он тренировал в России «Химки» и «Родину».

Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Рубин Артига Франк Селюк Дмитрий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1769952318
Татары однозначно пожалеют, что позвали Артигу.
Ответить
FFR
1769956186
Ты мне, я тебе.
Ответить
Vitaga
1769959545
с таким тренером лучшее место Рубина будет 10е. потом тренера уволят и будут искать очередного Рахимова..
Ответить
Алим Терек
1769960227
Конате никто не возьмет,пик формы прошел в позапрошлом сезоне.
Ответить
