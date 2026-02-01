«Рубин» при Артиге может стать «агентской» командой

В «Рубин» вскоре могут прийти клиенты агента Дмитрия Селюка.

«В «Рубине» возможен наплыв клиентов Селюка. Первый такой кандидат – Мохамед Конате.

Вариант с нападающим «Ахмата» возник из-за травмы Даку и неуверенной игры Моторина, хотя на последнего большие надежды возлагает руководство «Рубина», как и на Васильева. Обоих теперь будут наигрывать больше.

Селюк пролоббировал Франка Артигу в казанский клуб. И теперь, вероятнее всего, в Казань доедут уже его клиенты. Кандидатура Конате в числе первых, особенно после жалоб про игровое время в «Ахмате», – написал источник.