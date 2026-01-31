Введите ваш ник на сайте
  Орлов поделился информацией о новичке «Зенита» Джоне Джоне: «Наводил справки о нем»

Орлов поделился информацией о новичке «Зенита» Джоне Джоне: «Наводил справки о нем»

Вчера, 22:27
6

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал подписание «Зенитом» полузащитника Джона Джона.

«Зенит» подписал бразильского атакующего полузащитника Джона Джона. Наводил справки о нем, расспрашивал знающих людей. Все давали ему положительные характеристики. Пока прогноз оптимистичный. 23 года. Хорошая статистика в предыдущем клубе. Понравилось его интервью. Парень приехал сюда с правильным настроем.

Надо отдать должное «Зениту». Ведь Джон Джон выступал за клуб из системы «Ред Булл». Ранее, насколько знаю, «Спартак» и ЦСКА пытались купить футболистов из «РБ», но не получилось по ряду причин. Питерцам же удалось преодолеть все эти препоны, закрыть сделку. Дипломатическая победа. Молодцы.

Джон Джон перед переходом все время советовался с Педро. Они хорошо знакомы. Оба с серьезной перспективой. Думаю, Семак получает сильную связку в атакующей линии: Педро – Джон Джон. Мне кажется, со взаимопониманием у них на футбольном поле проблем не возникнет», – сказал Орлов.

  • Джон Джон перешел из «Брагантино» за 18+4 миллиона евро.
  • С ним заключили контракт до лета 2031 года.
  • В составе предыдущей команды хавбек забил 20 голов и сделал 14 ассистов в 76 матчах.

Garrincha58
1769927310
справки должны быть заверены печатью и подписью, а так просто профанация не более
Ответить
Бумбраш
1769930276
Орлов поделился информацией о новичке «Зенита» Джоне Джоне: «Наводил справки о нем»-:"долгов по оплате ЖКХ нет."
Ответить
Давид59
1769930826
Red Bull - австрийская фирма. А Австрия очень неплохо контачит с Россией. Вспомним хотя бы Reifeisen Bank. Так что непонятно, что за проблемы были у Спартака и ЦСКА?
Ответить
boris63
1769933870
"Знающие люди", это скорее всего Журавель с Геничем.
Ответить
Zenmaster84
1769938727
Шпиён - опоздал ( неделя как все всё уже знают ) !
Ответить
