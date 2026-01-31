Орлов поделился информацией о новичке «Зенита» Джоне Джоне: «Наводил справки о нем»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал подписание «Зенитом» полузащитника Джона Джона.

«Зенит» подписал бразильского атакующего полузащитника Джона Джона. Наводил справки о нем, расспрашивал знающих людей. Все давали ему положительные характеристики. Пока прогноз оптимистичный. 23 года. Хорошая статистика в предыдущем клубе. Понравилось его интервью. Парень приехал сюда с правильным настроем.

Надо отдать должное «Зениту». Ведь Джон Джон выступал за клуб из системы «Ред Булл». Ранее, насколько знаю, «Спартак» и ЦСКА пытались купить футболистов из «РБ», но не получилось по ряду причин. Питерцам же удалось преодолеть все эти препоны, закрыть сделку. Дипломатическая победа. Молодцы.

Джон Джон перед переходом все время советовался с Педро. Они хорошо знакомы. Оба с серьезной перспективой. Думаю, Семак получает сильную связку в атакующей линии: Педро – Джон Джон. Мне кажется, со взаимопониманием у них на футбольном поле проблем не возникнет», – сказал Орлов.