Гвардиола выступил в защиту Палестины: «Мы должны с этим бороться»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поучаствовал в митинге в поддержку Палестины. Ему больно, что гибнут люди.
«Погибают дети. Они брошены. Власть – трусы, они посылают невинных убивать невинных.
Сбрасывая бомбы, они хотят, чтобы люди молчали. Мы должны с этим бороться. Нам нужно проявить позицию», – призвал Гвардиола всех неравнодушных.
- В Палестины за время вооруженного конфликта с Израилем погибли тысячи человек.
- Гвардиола известен также своей политической позицией по Каталонии – Пеп за независимость региона от Испании.
- «Манчестер Сити» идет в АПЛ на 2-м месте.
Источник: Sky News