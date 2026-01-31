Гвардиола выступил в защиту Палестины: «Мы должны с этим бороться»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поучаствовал в митинге в поддержку Палестины. Ему больно, что гибнут люди.

«Погибают дети. Они брошены. Власть – трусы, они посылают невинных убивать невинных.

Сбрасывая бомбы, они хотят, чтобы люди молчали. Мы должны с этим бороться. Нам нужно проявить позицию», – призвал Гвардиола всех неравнодушных.