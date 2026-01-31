Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Гвардиола выступил в защиту Палестины: «Мы должны с этим бороться»

Гвардиола выступил в защиту Палестины: «Мы должны с этим бороться»

Вчера, 21:05
36

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поучаствовал в митинге в поддержку Палестины. Ему больно, что гибнут люди.

«Погибают дети. Они брошены. Власть – трусы, они посылают невинных убивать невинных.

Сбрасывая бомбы, они хотят, чтобы люди молчали. Мы должны с этим бороться. Нам нужно проявить позицию», – призвал Гвардиола всех неравнодушных.

  • В Палестины за время вооруженного конфликта с Израилем погибли тысячи человек.
  • Гвардиола известен также своей политической позицией по Каталонии – Пеп за независимость региона от Испании.
  • «Манчестер Сити» идет в АПЛ на 2-м месте.

Безлимит
1769885044
Гвардиолу оповестили что это ХАМАС напал на Израиль и начал в.ойну? Ранним утром 7 октября произошли обстрелы Израиля из сектора Газы не менее чем 3000 ракетами и проникновение около 3000 боевиков с земли, моря и по воздуху на израильскую территорию. Около 1200 израильтян были убиты ,ещё 251 были взяты в заложники. Это тактика террористов - брать заложников.
Ответить
Император 1
1769889144
Так это же другое
Ответить
Psih86
1769891161
Какую бы вы не выбрали сторону, Гвардиола всё равно остаётся мужиком. Он уже много где участвовал, это его выбор....
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1769898491
Крутой чувак, мало кто из звёзд первого калибра рискнёт заявить против преступлений военщины Израиля и военного преступника Нетаньяху в секторе Газа, ещё можно вспомнить Кантону... Десятки тысяч несовершеннолетних убиты, Газа превращена в руины... крупнейшее преступление века... что ещё остаётся делать палестинцам, если они десятилетиями подвергаются угнетению со стороны Израиля при поддержке Дяди Сэма? Почему вообще Израиль не исключили из участников турниров? Блаттер призвал бойкотировать Мундиаль, при Ухе во главе оргкомитета и дилетанте Инфантино он вообще может не завершиться, пример с Сенегалом весьма говорящий
Ответить
Oldtrafford83
1769922959
Пеп красавец, единственный его минус это то что он голубей тренирует))
Ответить
