Артета: «Мы просто отдали победу «Манчестер Юнайтед»

Главный тренера «Арсенала» Микель Артета взял на себя ответственность за домашнее поражение в матче 23-го тура АПЛ от «Манчестер Юнайтед» (2:3).
«Когда мы проигрываем матч, я беру ответственность на себя и должен защищать игроков. Мы просто отдали победу. Если хочешь побеждать, нужно проходить через такие моменты, нельзя выигрывать в каждом матче. Это нереально.
Отрыв [в турнирной таблице] крайне мал, и мы сделали его еще меньше. Теперь нам нужно отреагировать и посмотреть, на что мы способны. Ближайшая игра – в Лиге чемпионов [против «Кайрата» в среду]. Сегодня мы были не на своем уровне и поплатились за это», – сказал Артета.
- «Арсенал» лидирует в АПЛ с 50 очками после 23 матчей. У «Манчестер Сити» и «Астон Виллы» по 46 очков. «Манчестер Юнайтед» идет 4-м с 38 баллами.
- Лондонцы прервали беспроигрышную серию, которая составила 12 игр во всех турнирах.
Источник: beIN SPORTS