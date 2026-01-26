Артета: «Мы просто отдали победу «Манчестер Юнайтед»

Главный тренера «Арсенала» Микель Артета взял на себя ответственность за домашнее поражение в матче 23-го тура АПЛ от «Манчестер Юнайтед» (2:3).

«Когда мы проигрываем матч, я беру ответственность на себя и должен защищать игроков. Мы просто отдали победу. Если хочешь побеждать, нужно проходить через такие моменты, нельзя выигрывать в каждом матче. Это нереально.

Отрыв [в турнирной таблице] крайне мал, и мы сделали его еще меньше. Теперь нам нужно отреагировать и посмотреть, на что мы способны. Ближайшая игра – в Лиге чемпионов [против «Кайрата» в среду]. Сегодня мы были не на своем уровне и поплатились за это», – сказал Артета.