Тихонов высказался о помощи нейросетей тренерам – «Сочи» выиграл матч после их использования

Бывший главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высказался об использовании нейросетей в тренерской работе.
«Когда [бывший главный тренер «Сочи»] Морено определил, как построить выезд, они полетели в Хабаровск и победили. Лично я не использую нейросети в своей работе, потому что футбол – живая игра. Новые технологии нужно уметь внедрять.
Я ни разу не пробовал это делать. Если Морено внедрил и у него получилось, он молодец. Почему бы и нет? Если, например, Гвардиола скажет, что делает так? Если он скажет, что использует их, я задумаюсь», – сказал Тихонов.
- Ранее бывший спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов сказал, что Роберт Морено использовал ChatGPT в своей работе.
- Бывший тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин говорил, что Морено пользовался нейросетью, когда команда летала в Хабаровск, на матч 24-го тура Первой лиги прошлого сезона против «СКА-Хабаровск». «Сочи» победил в нем со счетом 1:0.
Источник: «Спорт-Экспресс»