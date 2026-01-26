Тихонов высказался о помощи нейросетей тренерам – «Сочи» выиграл матч после их использования

Бывший главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высказался об использовании нейросетей в тренерской работе.

«Когда [бывший главный тренер «Сочи»] Морено определил, как построить выезд, они полетели в Хабаровск и победили. Лично я не использую нейросети в своей работе, потому что футбол – живая игра. Новые технологии нужно уметь внедрять.

Я ни разу не пробовал это делать. Если Морено внедрил и у него получилось, он молодец. Почему бы и нет? Если, например, Гвардиола скажет, что делает так? Если он скажет, что использует их, я задумаюсь», – сказал Тихонов.