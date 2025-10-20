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Дмитрий Бородин
Дмитрий Бородин
Завершил карьеру
8 октября 1977 (48), Санкт-Петербург
#23 | Вратарь
188 см | 82 кг
Россия
Статистика
Новости
Публикации
«Динамо Мх» подписало контракт с 2-кратным чемпионом в составе «Зенита»
24 июня
Экс-голкипер «Зенита» назвал двух лучших вратарей в российской истории клуба
20 января
Бородин ответил, кто талантливее – Аршавин или Батраков
2025.10.20 20:08
1
Фото
Из «Сочи» ушел тренер, на которого претендует «Зенит»
2025.09.06 19:38
Тренер «Сочи» объявил об уходе из клуба на фоне интереса «Зенита»
2025.09.05 19:30
Латышонок недоволен тренером «Зенита»
2025.08.21 12:34
43
«Зенит» начал поиски тренера вратарей
2025.08.12 12:15
6
Видео
«Сочи» выпустил ролик к матчу со «Спартаком» с космонавтом Абаскалем
2024.04.12 15:20
4
«Кокорин не попал бы с командой на стадион? Бред сумасшедшего». Тренер «Сочи» Бородин – о Fan ID
2022.08.09 18:57
9
Акинфеев: «Никогда не участвовал в интригах и скандалах, и не собираюсь»
2022.06.11 15:52
4
Тренер «Сочи» Бородин: «Серебро будет наше!»
2022.05.09 22:31
2
Бородин – о реакции Федотова на слухи про «Спартак»: «Посмеялись тренерским штабом, пошутили, мол, поедем поднимать Москву»
2022.05.09 12:54
2
Бородин: «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»? Многие ребята играли в «Ростове», если на то пошло»
2021.02.22 18:59
13
Бородин: «Болельщики «Спартака» везде видят заговор и говорят, что их убивают»
2021.02.22 16:58
32
Бородин: «У «Спартака» даже переводчик орет на судью. Это неприемлемое поведение»
2021.02.22 15:48
10
Бородин: «Слышал, что у Тедеско есть прозвища «Плакса» и «Хамелеон». Эти ярлыки вешал не я»
2021.02.22 14:30
8
Министр Лавров – о словах Бородина в адрес Тедеско: «Это не русское, не российское отношение к гостям»
2020.12.27 12:57
6
Бородин: «При следующей встрече пожму руку Тедеско»
2020.12.21 21:51
7
В РФС объяснили, почему не нашли расизма в словах Бородина в адрес Тедеско
2020.12.21 15:59
8
Григорьянц: «В FARE подтвердили, что высказывание Бородина не является ни расизмом, ни ксенофобией»
2020.12.21 14:53
5
«Мутко против»: Тедеско дисквалифицирован на три игры за инцидент в матче «Сочи» – «Спартак»
2020.12.21 13:59
11
КДК попросит FARE проверить высказывания Бородина в адрес Тедеско на наличие дискриминации
2020.12.15 18:54
4
«Мутко против»: КДК не вынес решение по конфликту после матча «Сочи» – «Спартак»
2020.12.15 13:34
1
Фото
«Спартак» просит КДК перенести заседание по делу Тедеско из-за предстоящего матча с «Зенитом»
2020.12.15 12:42
22
Фото
«В футболе нет места ксенофобии. Доменико, мы с тобой!». «Спартак» поддержал Тедеско
2020.12.14 15:10
19
Тедеско и Бородин приглашены на заседание КДК РФС по матчу «Сочи» – «Спартак»
2020.12.14 13:52
15
Бородин: «Во время матча Тедеско показывал нам жесты с денежными знаками, а после игры кидался на Жоаозиньо»
2020.12.12 23:39
28
«Спартак»: «Бородин оскорбил Тедеско. Попросим РФС разобрать инцидент»
2020.12.12 21:26
6
Бородин: «Я сказал Тедеско, что это наша земля и наш Колизей»
2020.12.12 21:08
18
«Всем скажу, что ты расист». Тедеско в перерыве матча в Сочи поругался с экс-вратарем «Зенита» Бородиным
2020.12.12 20:37
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